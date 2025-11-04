Şimşek konuştu, SPK harekete geçti: Lisanslar iptal edilebilir

Yayınlanma:
Mehmet Şimşek'in "Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz" açıklamasının ardından SPK Başkanı Gönül, manipülasyon ve fon kullanımıyla ilgili düzenleme hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, manipülasyon ve fon kullanımıyla ilgili düzenleme hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. Gönül, fonlar üzerinden yapılan usulsüz işlemler konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, “Gerekirse lisans iptali dahil tüm tedbirleri uygulayacağız” dedi.

CEZALAR AĞIRLAŞIYOR

Dünya'ya konuşan SPK Başkanı Gönül, mevcutta 3 ila 5 yıl olan hapis cezalarının artırılması yönünde çalışma yürütüldüğünü belirtti:

“İlk hedefimiz cezaları ağırlaştırmak. Hazırlıklarımızı tamamladık, Meclis’in takdirine sunacağız. Cezalar diğer yaptırımlarla uyumlu olacak.”

Gönül, bu düzenlemelerin keyfi değil, mevcut mevzuatla uyumlu biçimde hazırlanacağını söyledi.

“FONLAR ÜZERİNDEN MANİPÜLASYONA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Fonların manipülasyonda kullanılmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren Gönül, fon yöneticileri ve portföy yönetim şirketlerine büyük sorumluluk düştüğünü belirtti:

“Fonlara zarar gelmesine müsaade edemeyiz. Bu konuda artık düzenleme yapmak zorundayız. Gerekirse fon yöneticilerinin lisanslarını iptal ederiz.”

Gönül, yatırımcıların zarar görmemesi için cezaların sadece yöneticilere uygulanacağını, fonlardaki yatırımcıların korunacağını ifade etti.

MEHMET ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?

Şimşek bugün katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz

Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız.

Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun üzerine çıkaracağız."

BAZI FONLAR İNCELEME ALTINDA

SPK Başkanı, bazı fonların halihazırda inceleme altında olduğunu da doğruladı:

“Büyüğü de var, küçüğü de. Mevzuatı dolanmak için kullanılanlar da mevcut. Hepsini tespit ediyoruz, gerekli tedbirleri alacağız.”

Yeni düzenlemelerin geçmişe dönük olmayacağını, bundan sonraki süreçte uygulanacağını söyledi.

HALKA ARZLARDA YOĞUN TALEP

Gönül ayrıca, halka arz süreçlerine ilişkin de bilgi verdi. Şu anda 120-130 civarında başvuru bulunduğunu belirterek,

“Piyasada zemin uygun, talep yüksek. Halka arzlarda manipülasyona izin vermiyoruz, bireysel yatırımcıyı korumak önceliğimiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

