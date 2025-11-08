SPK onay verdi: İki şirket daha borsaya giriyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Holding A.Ş. ve Vakıf Faktoring A.Ş.’nin ilk halka arz başvurularını onayladı. Böylece iki yeni şirket daha Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanıyor.

SPK’nın haftalık bültenine göre, Pasifik Holding A.Ş.’nin payları 1,50 TL, Vakıf Faktoring A.Ş.’nin payları ise 14,20 TL fiyatla halka arz edilecek.

BORÇLANMA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA ONAY

Kurul, ayrıca çeşitli şirketlerin borçlanma aracı ve sermaye piyasası ihraçlarına da onay verdi.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – 10 milyar TL

Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 10 milyar TL

Ofisfinans Finansman A.Ş. – 550 milyon TL

TEB Faktoring A.Ş. – 3,9 milyar TL

Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – 600 milyon TL

Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. – 500 milyon dolar

Ayrıca;

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. – 40 milyar TL

Ata Varlık Kiralama A.Ş. – 6 milyar TL

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. – 1 milyar TL

Fibabanka A.Ş. Atlasdenim Birinci Varlık Finansmanı Fonu – 2 milyar TL’lik kira sertifikası ve VDMK ihracına onay çıktı.

YENİ FAALİYET İZİNLERİ

SPK, yeni girişim sermayesi fonlarının kurulmasına da onay verdi.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Mobilfon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. BioNova ve Finova Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Ayrıca Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin gayrimenkul ve girişim sermayesi şemsiye fonu kuruluş talepleri de kabul edildi.

CEZALAR, YASAKLAR VE SUÇ DUYURULARI

Kurul, 13 tüzel ve 2 gerçek kişiye toplam 71 milyon 827 bin 670 TL idari para cezası uyguladı.

Ayrıca 8 gerçek, 1 tüzel kişiye geçici işlem yasağı getirildi, 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

SPK, yasa dışı faaliyetlerde bulunan 5 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verirken, 25 internet sitesinde izinsiz kripto varlık hizmeti ve kaldıraçlı işlem yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli için hukuki süreci başlattı.