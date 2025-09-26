SPK 33 siteye erişim yasağını açıkladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yaşayan yatırımcılara yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 33 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı aldı.
HUKUKİ İŞLEM KARARI
SPK’nın haftalık bülteninde yer alan açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca söz konusu siteler için gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.
Karara göre, yatırımcıların korunması amacıyla erişim kısıtlaması uygulanacak.
ERİŞİMİ ENGELLENEN İNTERNET SİTELERİ
Erişime kapatılmasına karar verilen siteler şöyle sıralandı:
https://www.xmtrtrading.net
https://my.xmtrtrading.net
https://partners.xmtrtrading.net
https://www.hftrade-trk.com
https://my.hftrade-trk.com
https://register.hftrade-trk.com
https://olivemarkets279.com
https://my.olivemarkets279.com
https://trtradingfbs.com
https://klasfx269.com
https://hesabim.klasfx269.com
https://hedefmenkuldegerler.com
https://magicborsayatirim.com
https://trade.magicborsayatirim.com
https://iym-global.com
https://acc.iympanel.com
https://mtmarkets.net
https://a-finance.org
https://webtrader.a-finance.pro
https://www.kurmaycm.com
https://www.kurmaycm.net
https://online-swisstrade.com
https://client.online-swisstrade.com
https://pshtrader.net
https://orderinvests.com
https://customer.orderinvests.com
https://order-markets.com
https://basvuru.order-markets.com
https://trade.order-markets.com
https://blutrade.info
https://acc.blutradeyatirim.com
https://cloudexcrypto.com
https://pro.cloudexcrypto.com