SPK 33 siteye erişim yasağını açıkladı

Yayınlanma:
SPK, 33 internet sitesi için erişim engeli getirilmesi kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yaşayan yatırımcılara yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 33 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı aldı.

HUKUKİ İŞLEM KARARI

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca söz konusu siteler için gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Karara göre, yatırımcıların korunması amacıyla erişim kısıtlaması uygulanacak.

ERİŞİMİ ENGELLENEN İNTERNET SİTELERİ

Erişime kapatılmasına karar verilen siteler şöyle sıralandı:

https://www.xmtrtrading.net

https://my.xmtrtrading.net

https://partners.xmtrtrading.net

https://www.hftrade-trk.com

https://my.hftrade-trk.com

https://register.hftrade-trk.com

https://olivemarkets279.com

https://my.olivemarkets279.com

https://trtradingfbs.com

https://klasfx269.com

https://hesabim.klasfx269.com

https://hedefmenkuldegerler.com

https://magicborsayatirim.com

https://trade.magicborsayatirim.com

https://iym-global.com

https://acc.iympanel.com

https://mtmarkets.net

https://a-finance.org

https://webtrader.a-finance.pro

https://www.kurmaycm.com

https://www.kurmaycm.net

https://online-swisstrade.com

https://client.online-swisstrade.com

https://pshtrader.net

https://orderinvests.com

https://customer.orderinvests.com

https://order-markets.com

https://basvuru.order-markets.com

https://trade.order-markets.com

https://blutrade.info

https://acc.blutradeyatirim.com

https://cloudexcrypto.com

https://pro.cloudexcrypto.com

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

