Açlık 26 bini yoksulluk 4 asgariyi geçti!

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Ağustos 2025 dönemine ait açlık ve yoksulluk sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken asgari aylık harcama tutarı 26 bin 149 TL olarak tespit edildi. Ailenin temel yaşam giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise 90 bin 450 TL'ye ulaştı.

DÖRT KİŞİLİK AİLE İÇİN GIDA HARCAMALARI DETAYLANDIRILDI

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için ihtiyaç duyduğu aylık gıda harcaması 7 bin 347 TL olurken; bu tutar yetişkin bir kadın için 6 bin 969 TL, 15-18 yaş arası bir genç için 7 bin 281 TL, 4-6 yaşındaki bir çocuk için ise 4 bin 553 TL olarak hesaplandı.

YOKSULLUK SINIRI 90 BİN TL'Yİ AŞTI

Barınma, sağlık, ulaşım, eğitim, ısınma ve eğlence gibi temel harcama kalemlerini kapsayan geniş tanımlı yoksulluk sınırı, dört kişilik bir aile için 90 bin 450 TL seviyesine ulaştı. Bu tutar, bir ailenin sadece beslenme değil, aynı zamanda temel yaşam standartlarını sürdürebilmesi için gerekli olan harcamaları içeriyor.

TEK KİŞİ İÇİN YOKSULLUK SINIRI 42 BİN TL SEVİYESİNDE

Tek başına yaşayan bir bireyin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan toplam harcama tutarı 42 bin 234 TL olarak belirlendi. Bu tutar, hem mutfak masraflarını hem de barınma, ulaşım, sağlık ve benzeri zorunlu harcamaları kapsıyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında ise bu değer 42 bin 4 TL seviyesindeydi. Aynı ayda açlık sınırı 25 bin 952 TL, yoksulluk sınırı ise 89 bin 768 TL olarak hesaplanmıştı.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 871 TL’Yİ GEÇTİ

Ağustos 2025 itibarıyla, sağlıklı beslenme için gereken günlük harcama miktarı 871,64 TL seviyesini aştı.

Bu dönemde en yüksek harcama kalemi, 272 TL ile meyve ve sebze grubu oldu. Ardından 219 TL ile süt ve süt ürünleri gelirken, et, tavuk ve balık grubuna yapılması gereken günlük harcama 164 TL olarak kaydedildi.

GÜNLÜK GIDA HARCAMALARINDA GRUPLARA GÖRE DAĞILIM

Ekmek için günlük yapılması gereken harcama 78 TL olurken; yağ grubunda katı ve sıvı yağlar için 43 TL, yumurta için 14 TL, şeker, bal, reçel ve pekmez gibi ürünler için ise 21 TL harcama yapılması gerektiği bildirildi.

Gıda harcamalarında meyve ve sebze grubu, %31,2 ile en büyük paya sahip olmaya devam etti. Onu, %25,1 payla et, yumurta ve kurubaklagil grubu ile %25,1 oranla süt ve süt ürünleri takip etti.

Ekmek ve tahıl grubu, toplam gıda harcamalarının %11,2’sini, diğer gıda kalemleri ise %7,3’lük bir kısmını oluşturdu.