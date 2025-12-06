Merkez Bankası'nı en iyi bilen isim açıkladı: Asgari ücrette iki kritik eşiği gösterdi

Milyonlarca emekçinin gözü 2026 asgari ücret zammına çevrilmişken, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara'dan kritik bir uyarı geldi.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yaklaşan 11 Aralık Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomideki sıcak gündemi değerlendirdi. Asgari ücret pazarlığında TÜİK ve TÜRK-İŞ verileri arasındaki makasa değinen Kara, bu yıl ibrenin iktidarın verilerine daha yakın olabileceğini işaret etti.

İktidara yakın sendika 'AKP masadan kalksın' dedi! Asgari ücret arifesi ortalık karıştı TÜİK de nasibini aldı

Kara, "Gıda fiyatları önemli. Her yıl asgari ücret belirlenirken gıda sepetlerine bakılıyor. Bu sene TÜRK-İŞ'ten ziyade TÜİK'e yakın asgari ücret artışı yapılabilir. Ücret zammında ekonomi yönetimi enflasyon ve rekabetçiliği düşünüyor" dedi.

"YÜZDE 30'UN ÜSTÜ PROGRAMI BOZAR, ALTI SOSYAL KRİZ YARATIR"

Prof. Dr. Kara, asgari ücret zammının ekonomi yönetimi için "iki ucu keskin bıçak" olduğunu vurguladı. Yüksek zammın enflasyon hedeflerini vuracağını, düşük zammın ise toplumsal huzursuzluğu tetikleyeceğini belirtti.

Kara'nın tespiti şöyle:

"Asgari ücret artışı yüzde 30 üstü olursa sene başlamadan OVP hedefleri geçerliliğini yitirir. Ücret artışı yüzde 25'in altına giderse sosyal problem ortaya çıkabilir."

MERKEZ BANKASI'NA 'TEMKİNLİ OL' ÇAĞRISI

TCMB'nin 11 Aralık'ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına da değinen deneyimli ekonomist, faiz indirimi konusunda aceleci olunmaması gerektiğini savundu.

Kara, "Faiz indirimi konusunda eski bir merkez bankacı olarak hep ihtiyatlı taraftayım. TCMB aralıkta 150 baz puandan ziyade 100 baz puan indirim yapabilir. TCMB toplantı günü asgari ücreti bilmiyor olacak, temkinli adım atılmalı. Şu an enflasyonda kırılma noktasındayız. TCMB 3 ay aylık enflasyon eğiliminin yüzde 1,50 altına düşmeden adım atmamalı. En etkili duruş bu olur" ifadelerini kullandı.

CDS DÜŞÜŞÜNÜN NEDENİ İÇERİDE DEĞİL DIŞARIDA

Türkiye'nin risk primindeki (CDS) gerilemeyi de yorumlayan Kara, bu düşüşün yerel gelişmelerden çok küresel rüzgarlardan kaynaklandığını belirtti.

Asgari ücreti kökten değiştirecek teklif Meclis'e sunuldu

Kara, "Yurt içinde CDS düşüşü küresel etkenlerden geliyor. Kredi notu enflasyonla mücadelede başarılı olunmasına bağlı. 2026 yılının ilk yarısında kredi notu artışı beklemiyorum" şeklinde konuştu.