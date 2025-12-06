İktidara yakın sendika 'AKP masadan kalksın' dedi! Asgari ücret arifesi ortalık karıştı TÜİK de nasibini aldı

Yayınlanma:
Milyonların gözü kulağı asgari ücret açıklamalarındayken, iktidara yakınlığı ile bilinen HAK-İŞ'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Mahmut Arslan, "Asgari Ücret Komisyonu'nda hükümet olmamalı" dedi.

2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları 12 Aralık'ta başlayacak ancak sendikaların tepkisi dinmiyor. İktidara yakınlığı ile bilinen HAK-İŞ'ten de sert bir açıklama geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan asgari ücretin bir "geçim ücreti"ne dönüştüğü Türkiye'de, çalışanların yarısından fazlasının bu maaşa mahkum edildiğini hatırlattı. Arslan, bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 10'u geçmediğini vurgulayarak, tablonun vahametini ortaya koydu.

TÜİK'İN SEPETİYLE HALKIN FİLESİ TUTMUYOR!

2021/12/03/enflasyon.jpg

HAK-İŞ Başkanı, iktidarın ücret artışlarında referans aldığı TÜİK verilerine sert çıktı. TÜİK'in enflasyon sepeti ile dar gelirlinin harcama kalemleri arasında uçurum olduğunu belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

İktidarın asgari ücret hesabını açık açık anlattıİktidarın asgari ücret hesabını açık açık anlattı

"TÜİK'in sepetindeki mal ve hizmetlerin oranı, asgari ücretlinin tüketimindeki mal ve hizmetlerin oranından ayrı. Örneğin, bizim için gıda enflasyonu, kira, ulaşım, enerji çok önemli. Bunların TÜİK'in sepetindeki oranları çok düşük. O zaman da belirlenen asgari ücret, asgari ücretlinin gerçek ihtiyacı olan ücret olmaktan çıkıyor. Biz diyoruz ki, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısını değiştirelim, daha katılımcı olsun. Kriterler koyalım. Sadece TÜİK'in kriterleri değil. TÜİK'in sepetiyle bizim sepet uymuyor. TÜİK'in sepetindeki oranlar, asgari ücretle çalışanların ihtiyaçlarıyla orantılı değil. Bizim tüketim ağırlığımızın yüzde 50'si kira, gıdadır. Bu ve benzeri temel tüketim mallarındaki fiyatlara göre asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor."

"HÜKÜMET MASADAN KALKSIN"

mahmut-arslan.jpg

Komisyonun yapısının adil olmadığını savunan Arslan, iktidar temsilcilerinin oylamada yer almaması gerektiğini söyledi.

Arslan, "Hükümetin burada yer almaması gerekiyor. Kim yer almalı? İşçi temsilcileri, işveren. Hükümet düzenleyici rol üstlensin ama asla komisyonda yer almasın" diyerek yeni bir model önerdi.

Herkesi rahatlatacak asgari ücreti açıkladıHerkesi rahatlatacak asgari ücreti açıkladı

"BU KOMİSYONDAN ADALET ÇIKMAZ"

Türk-İş'in "yapı değişmezse masaya oturmayız" tavrını hatırlatan Arslan, işçi tarafının olmadığı bir pazarlıktan hayır gelmeyeceğini belirtti. İktidarın "5+5+1" formülünün de çözüm olmadığını savunan Arslan, mevcut düzeni şu sözlerle eleştirdi:

"TÜRK-İŞ de 'Yeni bir düzenleme olmazsa katılmayacağız' diyor. HAK-İŞ zaten istese de katılamaz. O zaman işverenlerle asgari ücretin belirlenmesi adaletsiz ve haksız olur. Bir an evvel düzenlemeler yapılmalı. Bu düzenleme istikametinde komisyonun yapısı, kriterler, komisyon üyeleri değişmeli. O zaman Türkiye'ye uygun, sağlıklı bir asgari ücreti belirlemiş oluruz. Şimdi bu yapı uygun değil. Komisyon yapısı antidemokratik, kriterler subjektif. Peki buradan nasıl bir asgari ücret çıkar? Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonundan sağlıklı bir asgari ücret çıkmaz, çıkaramazsınız."

TEK İŞÇİ DEĞİL, AİLE ESAS ALINMALI

Arslan, asgari ücretin belirlenmesinde "tek bir işçi" yerine, evli ve iki çocuklu bir ailenin geçim maliyetinin, büyümeden alınan payın ve geçmiş dönem kayıplarının (refah payı) dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Asgari ücreti kökten değiştirecek teklif Meclis'e sunulduAsgari ücreti kökten değiştirecek teklif Meclis'e sunuldu

Arslan sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim belirlediğimiz ücret, minimum ücret değil maalesef geçim ücreti. Onun için bugün rakam vermekten ziyade sistemi konuşmak gerekiyor. Sistem sağlıklı işletilirse Türkiye'ye uygun asgari ücreti belirleriz."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

