Herkesi rahatlatacak asgari ücreti açıkladı
CHP'li Ömer Fethi Gürer, üreticinin artan maliyetleri ve vatandaşın düşen alım gücüne dikkat çekti. TÜİK verilerinin arkasında iktidarın olduğuna dikkat çeken Gürer, herkesi rahatlatacak asgari ücreti açıkladı

TÜRK-İŞ'in açıkladığı 29 bin liralık açlık, 97 bin liralık yoksulluk sınırını hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, düşen alım gücü ve sınırların çok gerisinde kalan sabit maaşlara dikkat çekti.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de gıda enflasyonunda zirai don ve kuraklığın etkili olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Türkiye'nin gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu ifade eden Gürer iktidara seslendi.

"TÜİK TALİMATI UYGULUYOR"

Gürer, "Cumhurbaşkanının belirlediği ya da talimatlandırdığı veriler ortaya çıkarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Genelde verileri TÜİK'in belirlediği varsayılıyor. TÜİK ne talimat alıyorsa onu uyguluyor, siyasi iktidar bu işin sorumlusu" ifadesini kullandı.

herkesi-rahatlatacak-asgari-ucreti-acikladi-2.jpg

Gürer, şunları kaydetti:

"İthal ete, ithal gıdaya bu ülkenin muhtaç durumda olduğu gösterilmiyor. Çiftçinin, üreticinin, besicinin içinde bulunduğu durum dikkate dahi alınmadan her şey güllük gülistanlık gibi kamuoyuna yansıtılıyor. İşin doğrusu o değil. Sayın Cumhurbaşkanı, çarşıya, pazara, markete gittiğinde görecektir ki geçen yıla göre artan fiyatların yanında üretenlerin de girdi maliyetlerinden dolayı üretim aşamasında sorunlu bir süreç devam ediyor.

Ülkemizde eğer girdi maliyetleri düşürülmezse, ürün fiyatlarının düşmesini beklemek hayaldir. Nakliye fiyatı, köprü otoyol geçişleri, işçilik, elektrik, su ve bakım giderleri dikkate alındığında sürekli üst üste konan bir maliyet var. Yetmedi ithalat var. Üretim düştükçe onlar ithalat yaparak getirilerini artırıyorlar. Türkiye'de arz açığı olduğu için ithalat yapılıyor. Bir mutlu azınlık gıdadan para kazanıyor. Çiftçi, üretici, besici kaybediyor, raftan ürün alan vatandaş kaybediyor. Birileri gıda üzerinden para kazanıyor."

herkesi-rahatlatacak-asgari-ucreti-acikladi-3.jpg

HERKESİ RAHATLATACAK ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

"Enflasyon ülkemizde düşmüyor. Bugün emekliye verilen maaşla geçim yapılabilmesi mümkün değil. Asgari ücret, beklentilere uygun açıklanmazsa, çalışanlar için büyük sıkıntı var. Asgari ücret, özel sektör başta olmak üzere taban ücrete dönüştü.

Asgari ücretin en az 39 bin lira olmasını Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel dün açıkladı. Bu rakamın asgari ücret olarak belirlenmesi, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, bayram ikramiyelerinin de mutlak surette asgari ücrete eşitlenmesi lazım. Derin bir yoksulluk var. Çok çocuk yatağa aç giriyor. Ekonomik anlamda içine düşürüldüğümüz durum, boşanmaları, psikolojik sorunları artırıyor. Yok demekle yok olmuyor."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

