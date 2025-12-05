İktidarın asgari ücret hesabını açık açık anlattı

Türkiye'de uygulanan sıkı para politikalarının yansımaları resmi verilere düşmeye başladı. Kasım ayında aylık enflasyonun son 2,5 yılın, yıllık enflasyonun ise son 4 yılın en düşük seviyesini görmesiyle birlikte "dezenflasyon" süreci konuşulmaya başlandı. Ancak bu düşüş, asgari ücretlinin alım gücünü artırmaktan ziyade, yeni yılda yapılacak zammın oranını baskılamak için kullanılıyor.

Son Dakika | Asgari ücret toplantısının tarihi belli oldu!

Ekim 2022'de yüzde 85,51 ile zirveyi gören yıllık enflasyon, Kasım ayında yüzde 31,07 seviyesine çekildi. Mayıs 2024'e kıyasla gıdada 43, hizmette 52, kirada 62 puanlık düşüşler kaydedildiği belirtilse de, etiketlerdeki yüksek fiyatlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.

KİRA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ VAR AMA BARINMA KRİZİ SÜRÜYOR

Kasım ayında kira enflasyonunun son 42 ayın en düşük düzeyine inmesi, konut arzını artıran projelerin etkisine bağlandı. Deprem bölgesindeki teslimler ve sosyal konut hamlelerinin arzı güçlendirerek kira artışlarını frenlemesi bekleniyor. Ancak büyükşehirlerdeki kira bedelleri hala asgari ücretle yarışıyor.

PROF. DR. ŞENER: ÜCRET ARTIŞI ENFLASYONU TETİKLER

Enflasyondaki bu gerileme, asgari ücret tartışmalarını alevlendirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ücret artışlarının maliyetleri yukarı çektiğini savundu.

Herkesi rahatlatacak asgari ücreti açıkladı

Şener, "Ücretlerdeki her yüzde 10'luk artış 1 ila 1,5 puan arasında enflasyona doğrudan yansımaktadır. Oysa ücret artışlarının enflasyona dolaylı etkisi çok daha yüksek düzeydedir. Enflasyonda artık bir düşüş trendine girilmiştir, bu trendin kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir" diyerek sıkı para politikasının devamını işaret etti.

2026 HEDEFİ: YÜZDE 16'NIN ÜZERİNDE ARTIŞ

Kamuoyunun merakla beklediği asgari ücret zammı için "beklenen enflasyon" vurgusu yapan Şener, 2026 yılı için olası senaryoyu şu sözlerle anlattı:

'Asgari ücret 45 bin TL olmalı' dedi: Tek tek sıraladı

"2025 yılında asgari ücrete, yılın tamamını kapsayacak şekilde beklenen enflasyon hedefiyle uyumlu şekilde artış yapılmıştır. 2026 yılı için de muhtemelen yılın tamamını kapsayacak şekilde beklenen enflasyon düzeyi ile paralel olacak şekilde artış yapılma ihtimali yüksektir. 2026 yılı için Merkez Bankasının enflasyon beklentisinin yüzde 16 olduğu görülmektedir. Bu beklenti doğrultusunda eğer asgari ücret artışı yapılırsa yüzde 16'nın üzerinde artış olması gerekecektir."

Şener ayrıca, asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat artışlarına karşı önlem alınmasının elzem olduğunu söyledi.