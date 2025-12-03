Son Dakika | Asgari ücret toplantısının tarihi belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.

Komisyonu’nun ilk toplantısı Cuma günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Asgari ücret için net oran verdi: Daha yükseğini bekleyen uygulanan programı hiç anlamamıştır

SÜREÇ BAŞLADI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplanacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.