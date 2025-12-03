Asgari ücret için net oran verdi: Daha yükseğini bekleyen uygulanan programı hiç anlamamıştır

Asgari ücret tahminleri havada uçarken ekonomist İnan Mutlu'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Mutlu beklentileri yüksek tutanları üzecek bir oran açıkladı.

Çift haneli enflasyon ortamında alım gücü eriyip, asgari ücretteki kayıp artarken gözler Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücrette.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta toplalanarak asgari ücret maratonuna başlaması bekleniyor.

Milyonların gözünün üzerinde olduğu asgari ücret görüşmelerinden ne kadar zam çıkacağı ülkenin temel gündemi olmuş durumda. Uzmanlardan, fabrikada çalışan işçiye, iş dünyasından beyaz yakalısına herkes asgari ücrete yapılacak zam oranını konuşuyor.

Bu arada zam oranına ilişkin her gün tahminler ortaya atılıyor. Şimdiye kadar en sık dile getirilen ve olası görülen yüzde 25 oranında zam senaryosu.

ŞİMŞEK'İN PROGRAMI

Ekonomist İnan Mutlu ise tüm senaryolara karşılık çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Katıldığı bir programda ekonomiye ilişkin konuşan Mutlu, "Yağmur duası edenler gibi ellerimizi açtık enflasyonun düşmesini bekliyoruz" diyerek Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasını eleştirdi.

Şimşek'in politikalarının sertliğine işaret eden Mutlu zam oranının düşük kalacağını, yüksek bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrama ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

"TAŞ ÇATLASA" DEDİ ORANI AÇIKLADI

Ekonomist Mutlu, programdaki değerlendirmesinden bir kesiti X hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

"Ekonomik soykırım programı asgari ücrete taş çatlasa yüzde 20 zam yapacak

İşçi, Bağkur emeklileri taş çatlasa yüzde 12.

Kamu çalışanları ve memur emeklileri yüzde 16-17 zamla yeni yıla girecek.

Daha yükseğini bekleyen uygulanan programı hiç anlamamıştır..."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

