Asgari ücretteki kayıp ortaya çıktı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), kasım ayı enflasyon bülteni ile asgari ücretteki enflasyon kaybını açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilerin eleştirildiği raporda, bu rakamların işçinin ekmeğiyle oynamak anlamına geldiği vurgulandı.

Bültende, "TÜİK, işçilerin, memurların ve emeklilerin ekmeğiyle oynamaya devam ediyor. Aylık enflasyon yüzde 0,87! Ücret zamları döneminde işçiler, emekliler ve memurlar daha düşük zam alacak denildi" ifadelerine yer verildi.

ENFLASYON DAR GELİRLİYİ EZİYOR

İktidarın ekonomi politikaları sonucunda birkaç yıldır süregelen yüksek enflasyonun, dar gelirlilerin alım gücünü yerle bir ettiği belirtildi. Enflasyon artış hızındaki yavaşlamanın, etiketlerin ucuzladığı anlamına gelmediği hatırlatılan raporda, krizin faturasının tabana yayıldığına dikkat çekildi.

DİSK-AR, enflasyonun toplumun farklı kesimleri üzerindeki etkisini, "Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor" sözleriyle özetledi.

11 AYLIK ERİME KORKUTUCU BOYUTTA

Raporun en çarpıcı verisi ise asgari ücretlinin yaşadığı reel kayıp oldu. Emekçinin maaşının enflasyon karşısında nasıl eridiği şu sözlerle kayıtlara geçti:

"Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor. Yılın 11. ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 574 TL oldu"

GIDA FİYATLARI GENEL ORTALAMAYI SOLLADI

TÜİK verileri baz alınarak yapılan analizde, 2003 yılından bugüne ortalama fiyatların 34,8 kat artmasına karşın, gıda fiyatlarının 48,3 kat arttığına işaret edildi. Gıda enflasyonunun genel ortalamanın çok üzerinde seyretmesi, bütçesinin büyük kısmını beslenmeye ayıran yoksul kesimin geçim sıkıntısını katladı.

ZENGİNİN TUZU KURU, YOKSUL BOĞAZ DERDİNDE

Gelir grupları arasındaki harcama makası da raporun dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. DİSK-AR verilerine göre, toplam gelirden sadece yüzde 6,3 pay alan en yoksul yüzde 20'lik kesimin harcamalarının yüzde 30,4'ünü gıda oluşturdu. Buna karşılık, gelirin yüzde 48,1'ine sahip olan en zengin yüzde 20'lik kesimin gıda harcaması payı yüzde 12,8'de kaldı.

Bültende bu adaletsizlik, "Böylece düşük gelirli grupların gıda dışı harcamalar için geliri daha sınırlı kalmakta ve bu durum geçim sıkıntısını artırmaktadır" şeklinde değerlendirildi.