Çalışanlara kara haberi verdi: Asgari ücret bu rakamı bile görmeyecek

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret pazarlıklarına kısa bir zaman kala önemli açıklamalarda bulundu. 2025’in çalışanlar açısından kesinlikle önceki yıllara göre daha kötü bir yıl olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, “2026 daha ağır ve kötü olacak. Alım gücümüzün 2025’e göre daha da gerileyeceği kesindir” ifadelerini kullandı.

Nefes’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, yüksek enflasyon karşısında asgari ücretin eridiğini ve yıl sonunda 15 bin liraya kadar düşeceğini belirten Çerkezoğlu, “Asgari ücretli 2025 yılına enflasyonun 14 puan altında bir zamla başladı, yıl içinde ne kadar kayıp yaşadılar?” sorusuna “2025’te asgari ücret yüzde 30 artırıldı ama enflasyon yüzde 44.4 geldi. Türkiye bir asgari ücret ülkesi haline getirildi ve son 20 yıldır uygulanan politikalarla asgari ücret ortalama ücret oldu. Türkiye’de çalışanların yarısını asgari ücretli. Dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar gündem olmaz. Eskiden Türkiye’de asgari ücreti yıl sonunda konuşurduk ama şimdi tüm yıl boyunca konuşuyoruz.” ifadeleriyle yanıt verdi.

2026 asgari ücreti için görüşmeler başlıyor: Pazarlık bu rakamlar arasında olacak!

“BİR AİLEDE 4 KİŞİ ÇALIŞSA YOKSULLUK SINIRINA ULAŞAMIYOR”

Asgari ücretlinin 2025’in başında yüzde 14.4 alacaklı başladığını ifade eden Çerkezoğlu, “Şimdi hem enflasyon hem yüksek vergiler karşısında alım gücü ciddi oranda eriyor. Asgari ücretlinin resmi enflasyon karşısındaki 10 aylık kaybı 6 bin 322 lira. Asgari ücret 16 bin TL düzeyine düşmüş durumda. Yıl sonunda 15 bin liralara düşer. Bir ailede 4 kişi çalışsa da yoksulluk sınırına ulaşamıyor.” açıklamasında bulundu.

“ASGARİ ÜCRET 30 BİN TL’Yİ BİLE GÖRMEYECEK”

“İktidar diyor ki hedeflenen enflasyon. 2009’dan bu yana hedef enflasyon hiç tutmadı. Bu kadar ciddi kayıp yaşamış asgari ücretliye yüzde 20’ler en fazla yüzde 30 zammın konuşulduğu bir sürece gidiyoruz.” ifadelerini kullanan DİSK Genel Başkanı, “Bu oranlarla asgari ücret 30 bin TL’yi bile görmeyecek. Çalışanların yüzde 70’i toplu sözleşme kapsamında olsa asgari ücret hiç konuşulmazdı.” sözlerini sarf etti.

Çerkezoğlu, kendisine yöneltilen “İşçi tarafı katılmadan, asgari ücret tespit komisyonu toplanabilir, ne diyorsunuz?” sorusuna ise, “Hükümet ve işveren eliyle hazırlanan bir asgari ücretin Türkiye’yi ne hale getirdiği ortada. Komisyon 15 kişiden oluşuyor 5 işçi, 5 işveren 5 hükümet temsilcisi. Oy çokluğuyla karar alınıyor ve hiçbir itiraz mekanizması yok. 2000’den beri 28 kez asgari ücret belirlenmiş bunun sadece 8’inde mutabakat var. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş masada olmamasına ya da imza atmamasına rağmen hükümet işveren ücreti belirliyor.” ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

“Türk-İş bu yıl asgari ücret komisyonuna katılmayacağını açıkladı, siz onlarla istişare ediyor musunuz?” sorusuna da cevap veren Çerkezoğlu, “Her zaman kendimizi bu sürecin bir muhatabı olarak gördük. İş yerlerinde, meydanlarda mücadele ediyoruz. Emeğiyle geçinenleri talebini görünür kılacak, bir baskı gücünü örgütlemek lazım. Türk-İş ile tabi süreci istişare ediyoruz, bizim de görüşlerimizi alıyorlar. Önemli olan insanca bir asgari ücret için nasıl bir mücadele yürütüleceğidir” dedi.

Mehmet Şimşek de enflasyona dayanamadı yeni hedefini açıkladı

“UYUŞMAZLIK HALİNDE TOPLU EYLEM, GREV HAKKIMIZ OLMALI”

15 kişinin bir masa etrafında oturup milyonların hayatıyla ilgili karar vermesinin antidemokratik olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu, “Asgari ücretin belirlenme süreci devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşmedir. Bunun gerçek bir toplu pazarlıkla olması şarttır. Masada olan işçi tarafının da yaptırım gücü olmalı. Asgari ücret görüşmelerinde uyuşmazlık halinde toplu eylem, grev, itiraz hakkımız olmalı. Bu olmadığı sürece milyonlar açlıkla yüz yüze kalır” ifadelerine yer verdi.

"ARALIKTA EYLEMLERE BAŞLAYACAĞIZ"

Önümüzdeki günlerde Türk-İş ve diğer konfederasyonlarla bir araya geleceklerini söyleyen Çerkezoğlu, “Adaletsiz ücret politikasına karşı üç yıldır gelirde adalet vergide adalet talebiyle bir mücadele veriyoruz. Bunu tüm emek örgütleriyle büyütmek istiyoruz. Aralık ayı itibarıyla iş yerlerinde eylemlere başlayacağız. 5 Aralık’ta Kocaeli’de kitlesel eylem yapacağız. Asgari ücret işçinin ailesiyle birlikte geçineceği bir ücret olmalı. Ama Türkiye’de asgari ücret hâlâ tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor. Bir de aile yılındayız. Herkesin birlikte yaşadığı bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi var” dedi.

Çerkezoğlu, kendisine yöneltilen “DİSK olarak sizin asgari ücret için talebiniz nedir, kaç lira olmalı?” sorusuna “İşçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalı. Bir evde iki kişi çalışıyorsa o eve en az yoksulluk sınırı kadar gelir girmeli. Daha önce rakam açıklardık ama son yıllarda rakam telaffuz etmiyoruz. Enflasyon o kadar yüksek ki bugün söylediğiniz rakam bir ay sonra anlamını yitiriyor.” ifadeleriyle yanıt verdi.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın, asgari ücrette ‘işçinin refahını koruyacaklarına' ilişkin açıklaması üzerine DİSK Genel Başkanı, “Ortada bir refah yok. İşçiyi enflasyona ezdirmedik deniyor. TÜİK enflasyonu ile asgari ücrete yapılan zam ortada. Daha nasıl ezilecek asgari ücretli. Çalışan üzerindeki vergi yükü çok yüksek. Ücretlerde müthiş kesintiler var. Bir aile çocuğunu okula gönderirken beslenme çantasına bir mandalina bir muz koyup koyamayacağıyla ilgili çok somut şeyler konuşuyoruz. Bir yumurta 10 lira olmuş işçi nasıl alıp çocuğuna yedirecek.” ifadelerine yer verdi.

Asgari ücretin geleceğini açıkladı: Milyonlarca işçinin kaderi böyle belirlenecek

“206 DAHA KÖTÜ OLACAK”

2025 yılının diğer yıllardan daha kötü bir yıl olduğunu belirten Çerkezoğlu, “2026 daha ağır ve kötü olacak. Hele bu politikalarla gidilirse orta vadeli programda yazdıklarını yaparlarsa, iğneden ipliğe her şeye yeni vergiler gelecek. Ağır ekonomik tablonun, yüksek enflasyonun, üretim daralmasının bütün bunların faturasını topluma, emekçiye, küçük esnafa yıkmaya dönük politikalarda ısrar edecekler ve 2026 kesinlikle daha kötü olacak.” sözlerini sarf etti.

“Türkiye ekonomisi herkesi etkileyen çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Üretimin çok daraldığı bir dönemdeyiz. Kalıcı, güvenceli istihdam yaratacak ekonomik politika olmadan, ne enflasyonu düşürebilirsiniz ne de sıkıntıları ortadan kaldırabiliriz.” ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, “İstihdamı koruyacak işçilerin de insanca geçinebileceği bir ekonomik planlama mümkün. Kıdem tazminatını Şimdi ikinci basamak emeklilik sistemleri gündeme getiriliyor. En temel haklar ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Ne üreteceğiz, nasıl üreteceğiz ürettiğimizi nasıl bölüşeceğiz tüm mesele bu.” dedi.

Çerkezoğlu, “Çalışanlar tüm hukuksuzluklara razı geliyor. Bunlar yaşanırken sendikalaşma oranları artıyor mu?” sorusu üzerine ise “Tam da bu nedenle biz asgari ücret için adaletli gelir ve vergi dağılımı, iş cinayetlerinin önlenmesi için mücadele yürütüyoruz. Bunu değiştirecek tek güç örgütlü bir işçi sınıfı.” ifadelerini kullandı.