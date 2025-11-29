Asgari ücretin geleceğini açıkladı: Milyonlarca işçinin kaderi böyle belirlenecek

Milyonlarca asgari ücretli ve asgari ücrete zammına endeksli maaş alan çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını beklemeye geçti. İktidarın yılda tek zam ısrarı devam ederse çalışanın 1 yıl boyunca geçinmeye çalışacağı tutarı belirleyecek kritik toplantı TÜRK-İŞ'in yokuluğunda yapılacak.

TÜRK-İŞ'in müzakere mümkün değil diyerek katılmama kararı aldığı toplantı ile işçinin olmadığı masada işçi hakkında karar çıkmasının sonuçlarını ve asgari ücretin açlık sınırının altına mahkum edilmesini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, adil bir rakam çıkması için düzenin değişmesi gerektiğine dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRETİN GELECEĞİNİ AÇIKLADI

Nefes'ten Mahir Bağış'a konuşan Gamze Taşcıer, mevcut çerçeve değişmeden ve yöntemin kurumsal olarak sağlam inşa edilmediği düzende adil bir ücretin mümkün olmayacağını söyledi. Asgari ücretin enflasyona baştan mağlup olduğuna işaret eden Taşcıer "Haziran 2023’ten bu yana asgari ücret yalnızca 3 ay boyunca açlık sınırının üzerinde kalabildi" dedi.

Ekonomik sorunların toplumsal yapıyı da kırılgan hale getirdiğine dikkat çeken Taşcıer, "Asgari ücreti, emeğin toplumsal değerini ve çalışma hayatının hangi siyasal tercihlerle yönetildiğini gösteren en kritik gösterge olarak değerlendiriyoruz. Bugün açlık sınırı 29 bin liraya dayanmış durumda. Yüzde 20’lik bir artış, asgari ücretin 26 bin lira olması anlamına geliyor. Diyelim ki Cumhurbaşkanı bu kez daha cömert davrandı, yüzde 40’lık bir artış yaptı. Bu durumda da rakam 30 bin liraya ulaşıyor. Asgari ücretli 2026’da yine açlık sınırının etrafında bir hayatta kalma mücadelesiyle baş başa bırakılıyor." dedi.

MİLYONLARCA İŞÇİNİN KADERİ BÖYLE BELİRLENECEK

İşçinin olmadığı masada belirlenecek asgari ücretin yaratacağı krize de dikkat çeken Taşıcer şöyle devam etti:

Asgari ücreti, rakamların ve tahminlerin gündemi işgal ettiği fakat günün sonunda emekçinin cebinin boşaldığı bir tartışmaya hapsetmeyi doğru bulmuyoruz. yaklaşımımız net, asgari ücret ne hedef enflasyona ne gerçekleşen enflasyona ne de siyasi takvime göre belirlenmelidir, insan onuruna göre belirlenmelidir. Kısacası biz rakamdan ziyade çerçeveyi tarif ediyoruz; kuralı tarif ediyoruz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı kağıt üzerinde üçlü gibi görünse de gerçek işleyiş hükümet–işveren ittifakının belirleyici olduğu ikili bir düzene sıkışmış durumda. Böyle bir yapıda müzakere değil, dayatma olur; temsil değil, rıza üretilir.

İşçi tarafı, mevcut yapının hiçbir şekilde müzakereye izin vermediği gerekçesiyle masaya oturmayacağını açıkladı. Bu durum, komisyonun fiilen hükümet ve işverenden oluşan bir çift taraflı yapıya dönüştüğünü gösteriyor. Yani milyonlarca çalışanın kaderi, işçi temsilinin bulunmadığı bir masada belirlenecek. Böyle bir ortamda alınacak kararın adil ücret tespitiyle ilgisi kalmaz. Bu, emekçilerin dışlandığı, ücretin siyaseten belirlendiği bir mekanizma anlamına gelir."