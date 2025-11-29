2026 asgari ücreti için görüşmeler başlıyor: Pazarlık bu rakamlar arasında olacak!

Milyonlarca emekçinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberdeyken, 2026 asgari ücret pazarlığında kartlar yeniden dağıtılıyor. İktidar, Türk-İş'in komisyonun yapısını adil bulmayarak "masaya oturmam" restini aşmak için komisyonda "pasif temsilci" formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre pazarlığın başlayacağı taban ve tavan rakamlar da netleşti.

Ancak uzman tahminleri, çalışanın beklentisinin çok uzağında.

Asgari ücret pazarlığı başlıyor!

Aralık ayında kurulacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi heyecan dorukta. Geçtiğimiz yıl uygulanan "hedef enflasyon + refah payı" formülüyle ücretler yüzde 30 artırılarak 22 bin 104 TL'ye çıkarılmış, ancak bu oran işçi kesimini tatmin etmeyince Türk-İş masayı terk etmişti. Bu yıl ise kriz daha başlamadan kapıya dayandı.

TÜRK-İŞ REST ÇEKTİ, FORMÜL BULUNDU

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, komisyon yapısı değişmedikçe görüşmelere katılmayacaklarını belirterek, "Yönetmelik değişirse asgari ücret komisyonun yapısına ilişkin esaslarda değişiklik olursa bu komisyonda bulunuruz, ancak değişmezse durduğumuz yerdeyiz. Komisyonda da bulunmamıza gerek yok" resti karşılık buldu.

Asgari ücretin geleceğini açıkladı: Milyonlarca işçinin kaderi böyle belirlenecek

Sabah gazetesinin haberine göre; iktidar, işçi tarafının bu talebini dikkate alarak "hükümet temsilcilerini pasifleştirme" yöntemini geliştirdi. Buna göre mevzuatta köklü bir değişiklik yapılmayacak ancak Hazine ve Maliye, Çalışma, Ticaret bakanlıkları ile TÜİK temsilcilerinden oluşan hükümet kanadı, görüşmelerde geri planda duracak.

İŞÇİ VE İŞVEREN BAŞ BAŞA KALACAK

Yeni formüle göre, pazarlık sürecinde işveren ile çalışan temsilcileri baş başa bırakılacak. Hükümet temsilcilerinin rolü ise sadece büyüme rakamları ve enflasyon gibi teknik verileri sunmakla sınırlı kalacak. Bu "pasifleştirme" planının komisyonun ilk toplantısında taraflara sunulması bekleniyor.

PAZARLIK HANGİ RAKAMDAN BAŞLAYACAK?

Gelecek hafta start alacak müzakerelerde masadaki rakam aralığı da sızdı. Komisyonun pazarlığı 25 bin TL ile 28 bin TL bandında yürüteceği öngörülüyor. Bu aralık, açlık sınırının altında yaşayan milyonlar için "yine mi hüsran?" sorusunu akıllara getiriyor.

UZMANLAR NE DİYOR? İŞTE TAHMİNLER

Uluslararası finans kuruluşları ve ekonomistler, asgari ücret zammına ilişkin beklentilerini peş peşe açıklıyor. Genel kanı, artışın yüzde 20 ile 30 arasında kalacağı yönünde.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş: "Benim beklentime uygun olarak asgari ücretin 27-28 bin TL bandına geleceğini 29 bin TL'yi bulmayacağını söyleyebiliriz. Tam yüzde 30 zam yapılırsa 2026 asgari ücret 28 bin 700 TL civarında olur. Ama bence 28 bin 500 gibi bir rakam olacak. 29 bini bulmayacağını söyleyebiliriz."

Hürriyet Yazarı Noyan Doğan: Tahminini yüzde 27 olarak açıklayan Doğan, "Bu durumda da asgari ücretin neti 28 bin liralara geliyor" dedi.

Ekonomist Filiz Eryılmaz: Beklentisini yüzde 23-26 aralığında tutan Eryılmaz, "Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu oranın üzerinde yüzde 4-5 refah payı konularak deklere edilecektir. Benim beklentim yüzde 23-26 aralığında. Yüzde 23 minimum yüzde 26 maksimum. Yüzde 23 zam olursa net asgari ücret 27 bin 187 liraya, yüzde 26 olursa 27 bin 851 liraya tekabül ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

HSBC: İngiliz bankacılık devi ise en düşük tahmini yaparak, "Asgari ücrete %20 civarında artış yapılabilir" görüşünü paylaştı.