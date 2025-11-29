Asgari ücret pazarlığı başlıyor!

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen milyonlarca asgari ücretli için kritik viraja girildi.

Milyonları ilgilendiren 2026 asgari ücret maratonu başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapması beklenirken, Bakan Işıkhan'dan "sosyal diyalog" demişti.

Ancak çalışanın gözü, masadan "sefalet ücreti" mi yoksa "yaşanabilir bir ücret" mi çıkacağında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, iktidar, işçi ve işveren temsilcilerini aynı masada buluşturacak süreç için geri sayım başladı.

KOMİSYONUN TAKVİMİ NETLEŞİYOR

2026 yılında geçerli olacak rakamı belirlemek üzere yürütülecek pazarlıkların takvimi şekilleniyor. Gelecek hafta yapılması planlanan ilk toplantıda, işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etmesi bekleniyor.

Ancak, TÜRK-İŞ geçen sene görüşmeler sonrası, komisyonun yapısını eleştirerek komisyonda yer almayacağını açıklamıştı.

Bakanlıkta kurulacak masada ilk olarak sürecin işleyiş takviminin belirlenmesi, devam eden oturumlarda ise ekonomik veriler ve tarafların taleplerinin tartışılması bekleniyor.

SON SÖZ 31 ARALIK'A KADAR SÖYLENECEK

Komisyonun nihai karara varmadan önce 4 kez toplanması öngörülüyor. Milyonların merakla beklediği yeni rakamın en geç 31 Aralık tarihine kadar açıklanması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla emekçinin cebine girmeye başlayacak.

KARAR MEKANİZMASINDA İKTİDARIN AĞIRLIĞI

Asgari ücret, yasa gereği 5 işçi, 5 işveren ve 5 iktidar temsilcisinden oluşan 15 kişilik bir heyet tarafından belirleniyor. Bakanlığın atadığı üyenin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar alıyor.

Ancak sistemin en çok eleştirilen noktası, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın (yani iktidarın) çoğunluğu sağlamış sayılması. Bu durum, geçmiş yıllarda olduğu gibi işçi tarafının itirazlarına rağmen kararların çıkabilmesine zemin hazırlıyor.

MEVCUT MAAŞ ERİDİ GİTTİ

Halen uygulanan asgari ücret, net 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş seviyesinde. Ancak enflasyon karşısında bu rakamın alım gücü her geçen gün düşüyor. Daha dün TÜRK-İŞ tarafından açıklanan verilere göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin liraya dayanmış durumda.