Asgari ücretliye kara haberi 'patron' verdi: Kimseyi memnun etmeyecek!

Asgari ücretliye kara haberi 'patron' verdi: Kimseyi memnun etmeyecek!
Yayınlanma:
Milyonlarca ücretli çalışan asgari ücrette kayda değer bir zam beklerken, iş dünyasından gelen açıklama hayal kırıklığı yarattı.

Milyonlarca emekçinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği Türkiye'de, gözler 2026 asgari ücret zammına çevrildi. Ancak masadaki oranlar daha şimdiden tepki çekiyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kulislerde konuşulan yüzde 25-30'luk zammın ne çalışanın derdine derman olacağını ne de işvereni kurtaracağını söyledi.

Asgari ücret için kuruşu kuruşuna rakamı verdi: Ankara'dan aldığım bilgi...Asgari ücret için kuruşu kuruşuna rakamı verdi: Ankara'dan aldığım bilgi...

Hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşın umutla beklediği asgari ücret maratonu başlarken, iş dünyasından gelen açıklamalar tablonun vahametini ortaya koydu. ATSO'nun Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Yusuf Hacısüleyman, yeni yılda belirlenecek rakamın tarafları mutlu etmeyeceğini vurguladı.

"FAHİŞ ARTIŞ KONTROL ALTINA ALINMALI"

2021/12/02/hiperenflasyon.jpg

Meclis Başkanı Ahmet Öztürk yönetiminde toplanan kurulda ekonomik gidişatı değerlendiren Hacısüleyman, Türkiye ve Antalya ekonomisindeki sıkıntılara dikkat çekti. 2026 asgari ücreti için telaffuz edilen rakamların yetersizliğine işaret eden ATSO Başkanı, gıda ve eğitim gibi temel harcama kalemlerindeki fahiş artışların kontrol altına alınması gerektiğini savundu.

"KİMSEYİ MEMNUN ETMEYECEK"

Ekonomim'in haberine göre Hacısüleyman, mevcut ekonomik konjonktürde yapılacak zammın etkilerini şu sözlerle değerlendirdi:

“Yeni yıl için belirlenecek olan asgari ücret oranı taraflar için iyi diyemeyiz. Asgari ücretin yüzde 25-30 arasında artışı modellemesi tartışılıyor. Belirlenecek olan asgari ücret oranı hiçbirimiz için yeterli olmayacak. Bu üretim durgunluğu döneminde işverenler için bir maliyet artışı olacak. Çalışanlar ve enflasyon için de tetikleyici olacak. Belirlenecek oran ne alanlar için ne de işverenler için memnun edici olmayacak. Eğitim, sağlık ve gıda maliyetlerimizin bir şekilde kontrol altında olması gerekir. Asgari ücretin işverene maliyeti şu anda 30 bin TL.”

ENFLASYON YÜZDE 32'YE DEMİR ATACAK

2021/12/02/enflasyon-001.jpg

İş dünyasının finansmana erişim sorununa da değinen Hacısüleyman, TOBB öncülüğünde başlatılan ve limiti 50 milyar TL'ye çıkarılan "Nefes Kredisi"nin pansuman olduğunu ancak kalıcı çözüm için daha büyük kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Enflasyonun yıl sonunda yüksek seyretmeye devam edeceğini öngören Hacısüleyman, şöyle konuştu:

“2025 yılında TOBB girişimleri ile 25 milyar liralık Nefes kredisi açıklandı. 2 Ekim tarihine kadar devam eden Nefes Kredisi 50 milyar TL’ye çıkarıldı. Antalya’dan kaç firmanın nefes kredisi kullandığını bulamadım. Ancak İlk nefes kredisi için 8 Temmuz- 1 Ekim arasında 3 bin 420 üye firmamız ATSO’dan belge almış. 2 Ekim’den bu yana ise bin 265 firma nefes kredisi için belge almış. Toplamda 4 bin 685 firma belge almış durumda. İş dünyasının sadece nefes kredisine değil işletmeler için üretimin devam etmesi ve iş dünyasının işlerinin sürmesi için krediye ihtiyaç var. Finansman kaynağına ihtiyaç var. Türkiye’nin mümkün olduğu kadar kaynak desteği bulması gerekiyor. Enflasyon rakamı Ekim ayında 2,55 olarak geldi. Yıllık 32,9 olarak açıklandı. Kasım ayı verileri ile yılsonunda enflasyon yüzde 32 civarında demir atmış olacak.”

Turizm verilerine de değinen Başkan, “Artık hedefimiz yalnızca sayısal verileri artırmak değil, asıl olarak turist başına geliri yükseltecek çalışmalar yapmamız gerektiğine inanıyorum” diyerek sektördeki strateji değişikliği ihtiyacına vurgu yaptı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ekonomi
Altın tahminiyle şaşkına çevirdi! ABD'li banka o tarihe hazırlanıyor
Altın tahminiyle şaşkına çevirdi! ABD'li banka o tarihe hazırlanıyor
Ekonomide 'kara delik' büyüyor!
Ekonomide 'kara delik' büyüyor!
EPDK duyurdu: Elektrikli araçlar için yeni tarife yolda
EPDK duyurdu: Elektrikli araçlar için yeni tarife yolda