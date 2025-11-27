Asgari ücretliye kara haberi 'patron' verdi: Kimseyi memnun etmeyecek!

Milyonlarca emekçinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği Türkiye'de, gözler 2026 asgari ücret zammına çevrildi. Ancak masadaki oranlar daha şimdiden tepki çekiyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kulislerde konuşulan yüzde 25-30'luk zammın ne çalışanın derdine derman olacağını ne de işvereni kurtaracağını söyledi.

Asgari ücret için kuruşu kuruşuna rakamı verdi: Ankara'dan aldığım bilgi...

Hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşın umutla beklediği asgari ücret maratonu başlarken, iş dünyasından gelen açıklamalar tablonun vahametini ortaya koydu. ATSO'nun Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Yusuf Hacısüleyman, yeni yılda belirlenecek rakamın tarafları mutlu etmeyeceğini vurguladı.

"FAHİŞ ARTIŞ KONTROL ALTINA ALINMALI"

Meclis Başkanı Ahmet Öztürk yönetiminde toplanan kurulda ekonomik gidişatı değerlendiren Hacısüleyman, Türkiye ve Antalya ekonomisindeki sıkıntılara dikkat çekti. 2026 asgari ücreti için telaffuz edilen rakamların yetersizliğine işaret eden ATSO Başkanı, gıda ve eğitim gibi temel harcama kalemlerindeki fahiş artışların kontrol altına alınması gerektiğini savundu.

"KİMSEYİ MEMNUN ETMEYECEK"

Ekonomim'in haberine göre Hacısüleyman, mevcut ekonomik konjonktürde yapılacak zammın etkilerini şu sözlerle değerlendirdi:

“Yeni yıl için belirlenecek olan asgari ücret oranı taraflar için iyi diyemeyiz. Asgari ücretin yüzde 25-30 arasında artışı modellemesi tartışılıyor. Belirlenecek olan asgari ücret oranı hiçbirimiz için yeterli olmayacak. Bu üretim durgunluğu döneminde işverenler için bir maliyet artışı olacak. Çalışanlar ve enflasyon için de tetikleyici olacak. Belirlenecek oran ne alanlar için ne de işverenler için memnun edici olmayacak. Eğitim, sağlık ve gıda maliyetlerimizin bir şekilde kontrol altında olması gerekir. Asgari ücretin işverene maliyeti şu anda 30 bin TL.”

ENFLASYON YÜZDE 32'YE DEMİR ATACAK

İş dünyasının finansmana erişim sorununa da değinen Hacısüleyman, TOBB öncülüğünde başlatılan ve limiti 50 milyar TL'ye çıkarılan "Nefes Kredisi"nin pansuman olduğunu ancak kalıcı çözüm için daha büyük kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Enflasyonun yıl sonunda yüksek seyretmeye devam edeceğini öngören Hacısüleyman, şöyle konuştu:

“2025 yılında TOBB girişimleri ile 25 milyar liralık Nefes kredisi açıklandı. 2 Ekim tarihine kadar devam eden Nefes Kredisi 50 milyar TL’ye çıkarıldı. Antalya’dan kaç firmanın nefes kredisi kullandığını bulamadım. Ancak İlk nefes kredisi için 8 Temmuz- 1 Ekim arasında 3 bin 420 üye firmamız ATSO’dan belge almış. 2 Ekim’den bu yana ise bin 265 firma nefes kredisi için belge almış. Toplamda 4 bin 685 firma belge almış durumda. İş dünyasının sadece nefes kredisine değil işletmeler için üretimin devam etmesi ve iş dünyasının işlerinin sürmesi için krediye ihtiyaç var. Finansman kaynağına ihtiyaç var. Türkiye’nin mümkün olduğu kadar kaynak desteği bulması gerekiyor. Enflasyon rakamı Ekim ayında 2,55 olarak geldi. Yıllık 32,9 olarak açıklandı. Kasım ayı verileri ile yılsonunda enflasyon yüzde 32 civarında demir atmış olacak.”

Turizm verilerine de değinen Başkan, “Artık hedefimiz yalnızca sayısal verileri artırmak değil, asıl olarak turist başına geliri yükseltecek çalışmalar yapmamız gerektiğine inanıyorum” diyerek sektördeki strateji değişikliği ihtiyacına vurgu yaptı.