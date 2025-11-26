Asgari ücret için kuruşu kuruşuna rakamı verdi: Ankara'dan aldığım bilgi...

Asgari ücretin ne kadar olacağı milyonların odağındayken, Ankara'dan gelen son kulis umutları kursakta bıraktı. İşte telafuz edilen rakam...

Milyonlarca asgari ücretli, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilirken, 2026 zammı için Ankara'dan gelen kulis bilgileri hayal kırıklığı yarattı.

Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, başkentteki kaynaklarına dayandırdığı bilgisinde, zammın yüzde 25 seviyesinde kalabileceğine işaret etti. Bu oran, çalışanların beklentisinin çok uzağında kalıyor.

Pazarlık masasının kurulmasına sayılı günler kala, asgari ücretlinin kaderini belirleyecek oranlar konuşulmaya başlandı. TV100 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Sinan Burhan, "Ankara'dan aldığı bilgiyi" kamuoyuyla paylaştı.

Burhan, asgari ücretle ilgili başkentte iki temel beklentinin hakim olduğunu belirterek, oranın yüzde 20 ile yüzde 25 aralığında sıkıştığını ifade etti. Eğer iktidar yüzde 20'lik bir artışa giderse maaşlar 26 bin 584 TL'ye, yüzde 25'lik bir artış yaparsa 27 bin 630 TL'ye yükselecek.

Kulislerde konuşulan rakamı net bir şekilde telaffuz eden Burhan, "Ankara'dan aldığım bilgi şu; 27 bin 630 lira olmasını bekliyorum asgari ücretin, yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Bu rakam, açlık sınırının hemen kıyısında yaşayan milyonlar için "sefalet zammı" endişesini güçlendirdi.

KOMİSYON NASIL KARAR VERİYOR?

Yasa gereği asgari ücret; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin katıldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Aralık ayında toplanacak olan komisyona, Bakanlığın belirlediği bir üye başkanlık ediyor.

Kararlar oy çokluğuyla alınıyor; oyların eşit olması durumunda ise başkanın taraf olduğu görüş kabul ediliyor. Son yıllarda işçi tarafının muhalefetine rağmen, hükümet ve işveren bloğunun kararları belirleyici oluyor.

MEVCUT MAAŞ AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Hali hazırda uygulanan asgari ücret, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş iken, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde emekçinin eline net 22 bin 104 lira 67 kuruş geçiyor. İşverene toplam maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruşu buluyor. Gelen kulis bilgileri doğru çıkarsa, asgari ücretli yeni yılda da çarşı pazar enflasyonu karşısında zorlu bir sınav verecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

