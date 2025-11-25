Bu tahmin tutarsa 2026 asgari ücretliler için felaket olacak

Küresel bankacılık devi HSBC, Türkiye ekonomisine dair kapsamlı 2026 projeksiyonlarını paylaştı. HSBC analistleri tarafından hazırlanan raporda, 2026 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,5 civarında öngörüldü. Bbüyümenin yüzde 3-4 aralığında tutulmasının ekonomi yönetimi için öncelik olacağına yer verildi.

Raporda, yıl sonunu yüzde 32 seviyelerinde kapatması beklenen manşet enflasyonun, 2026 sonunda yüzde 20'ye kadar gerileyeceği tahmin edildi. Ancak güçlü seyreden iç talep, katılaşan yüksek enflasyon beklentileri ve reel efektif döviz kurundaki sınırlı değerlenme gibi faktörlerin, fiyat baskılarının azalma hızını yavaşlatabileceği uyarısı yapıldı. Merkez Bankası'nın 2026 sonu için belirlediği enflasyon tahmin aralığının yüzde 13-19 (orta nokta yüzde 16) olduğu hatırlatıldı.

ENFLASYONUN YÜZDE 20'YE GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Paylaşılan analizde, manşet enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 32, gelecek yılın sonunda ise yüzde 20 seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edildi. Kasım ve Aralık ayları için ise sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 1,2'lik aylık fiyat artışları öngörüldü.

MERKEZ BANKASI DAHA İYİMSER

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) görünüme dair daha yapıcı bir duruş sergilediği belirtildi. Bankanın, 2026 sonu için manşet enflasyonu yüzde 13-19 aralığında (orta nokta yüzde 16) tahmin ettiği hatırlatıldı. Piyasa katılımcıları anketinde ise Kasım ayında 12 aylık ileriye dönük enflasyon beklentisinin yüzde 23,5 olduğu vurgulandı.

ÜÇ KRİTİK VARSAYIM: ASGARİ ÜCRET, DÖVİZ VE BEKLENTİLER

Raporun en can alıcı noktası ise yapılan tahminlerin dayandırıldığı üç temel varsayım oldu. Analistler, öngörülerinin gerçekleşmesi için şu şartları baz aldıklarını belirtti:

Asgari Ücret: Asgari ücretin kabaca yüzde 20 oranında artacağı varsayıldı

Döviz Kuru: Reel efektif döviz kurunun 2026 yılında büyük ölçüde yatay seyredeceği öngörüldü.

Enflasyon Beklentileri: Enflasyon beklentilerinde aşağı veya yukarı yönlü ani bir kırılma yaşanmayacağı kabul edildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Manşet enflasyonun bu yıl sonunda %32, gelecek yıl sonunda ise %20 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Kasım ve Aralık ayları için sırasıyla %1,1 ve %1,2 oranında aylık fiyat artışları not ettik. TCMB görünüm konusunda daha yapıcı bir tutum sergiliyor ve manşet oranın 2026 sonunda %13-19 aralığında (orta nokta %16) olacağını öngörüyor. Finansal piyasa katılımcıları anketinde Kasım ayında 12 aylık ileriye dönük enflasyon %23,5 olarak belirlendi. Tahminimizin temelinde üç ana varsayım yatmaktadır: Asgari ücretin kabaca %20 oranında artacağını, reel efektif döviz kurunun 2026 yılında büyük ölçüde yatay seyredeceğini (bkz. sayfa 7) ve enflasyon beklentilerinde yukarı veya aşağı yönlü ani bir kayma olmayacağını varsayıyoruz."

ANA RİSK UNSURU: SİYASİ BELİRSİZLİK

Raporda, 2026 yılında da temel risk unsurunun siyasi belirsizlikler olacağı ifade edildi. Buna karşın, ekonomik istikrar programının üçüncü yılına girerken rayından çıkmamış olmasının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığına dikkat çekilse de, ekonominin "yumuşak iniş" senaryosuyla yönetildiği, finansal risklerin hafifletildiği ve piyasa bozucu tedbirlerin kaldırıldığı kaydedildi.