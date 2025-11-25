Son dakika | TCMB açıkladı: Enflasyon beklentisi belli oldu!

Son dakika... Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Piyasa katılımcılarının 12 aylık enflasyon beklentisi arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonominin farklı aktörlerinin nabzını tuttuğu Kasım ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, piyasa profesyonelleri ile reel sektör ve hanehalkının gelecek 12 aya dair enflasyon öngörülerinin farklılaştığını ortaya koydu.

Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu maaş zamları ortaya çıktı: Asgari ücretli, memur, emekli...Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu maaş zamları ortaya çıktı: Asgari ücretli, memur, emekli...

TCMB tarafından hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına ilişkin tüketici enflasyonu tahminlerini izlemek amacıyla düzenlenen anketin kasım sonuçları yayımlandı.

Raporun detaylarına göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisinde sınırlı bir yükseliş gözlemlendi. Bir önceki aya kıyasla 0,23 puanlık artış kaydeden beklenti, yüzde 23,49 seviyesine tırmandı.

REEL SEKTÖR VE VATANDAŞIN BEKLENTİSİ GERİLEDİ

2021/12/02/enflasyon-001.jpg

Piyasa profesyonellerinin aksine, reel sektör ve hanehalkı cephesinde düşüş eğilimi hakimdi. Reel sektör temsilcilerinin 12 ay sonrası için TÜFE tahmini 0,60 puan azalarak yüzde 35,70 olarak belirlendi. Hanehalkı beklentisinde ise daha belirgin bir iyileşme görüldü; vatandaşın enflasyon tahmini 2,15 puanlık düşüşle yüzde 52,24 seviyesine indi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLEYENLERİN ORANI AZALDI

2021/12/02/hiperenflasyon.jpg

Anketin dikkat çeken bir diğer verisi ise hanehalkının genel eğilimiyle ilgili oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan vatandaşların oranı, bir önceki aya nazaran 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

