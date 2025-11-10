Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu maaş zamları ortaya çıktı: Asgari ücretli, memur, emekli...

Merkez Bankası'nın yukarı yönlü değiştirdiği yüzde 31-33 aralığındaki enflasyon öngörüsüne dayanarak, emekliler için yüzde 12.28 ile 13.99, memurlar için ise yüzde 18.7 ile 20.5 arasında zam hesaplanıyor. Bu senaryolara göre en düşük emekli aylığı ile en düşük memur maaşı da belli oldu.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 31-33 bandına çekmesi, Ocak 2026'da SSK, BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranlarına dair hesaplamaları yeniden şekillendirdi.

Yılın ikinci 6 aylık dönemi için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk dört aylık kümülatif enflasyon zammı yüzde 10.25 olarak netleşmiş durumda. Geriye sadece Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması kaldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN 242 TL'YE ULAŞABİLİR

Mevcut 16 bin 881 TL olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı, yalnızca ilk dört aylık yüzde 10.25'lik veriye göre 18 bin 611 TL'ye yükselmiş bulunuyor.

Merkez Bankası'nın tahminleri baz alındığında ise yıl sonu enflasyonu yüzde 31 olarak gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı yüzde 12.28 artışla 18 bin 953 TL'ye ulaşacak. Enflasyonun yüzde 32 çıkması halinde artış oranı yüzde 13.15, maaş ise 19 bin 100 TL olacak. Yüzde 33'lük senaryoda ise artış yüzde 13.99'a, en düşük aylık 19 bin 242 TL'ye yükselecek.

MEMURA EN AZ YÜZDE 18.7 ZAM GÖRÜNÜYOR

Memur ve memur emeklileri için Ocak zammı, yıllık enflasyonun yüzde 31 tamamlanması durumunda yüzde 18.7 olarak hesaplanıyor. Eğer enflasyon yüzde 32 olarak gerçekleşirse zam oranı yüzde 19.6'ya, yüzde 33 olması halinde ise yüzde 20.5'e ulaşacak.

Bu hesaplamalara göre, 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 18.7'lik orana göre 26 bin 911 TL'ye çıkacak ve 1.000 TL'lik seyyanen ilaveyle 27 bin 911 TL'ye yükselecek. Yüzde 19.6'lık senaryoda maaş seyyanen zamla 28 bin 111 TL'ye, yüzde 20.5'lik senaryoda ise seyyanen zamla birlikte 28 bin 319 TL'ye ulaşmış olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİN LİRAYI GEÇECEK

2025 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'ye, üniversite mezunu memur maaşı ise 52 bin 617 TL'ye yükselmişti. Merkez Bankası'nın yüzde 33'lük enflasyon tahmini gerçekleşirse, en düşük memur maaşı 1.000 TL'lik seyyanen destekle 61 bin 856 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu bir memurun maaşı da bu senaryoda seyyanen zamla birlikte 64 bin 403 TL'ye ulaşacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Mevcut 22 bin 104 TL olan asgari ücrete, bu zam oranlarına paralel olarak yüzde 33'lük bir artış yapılması durumunda yeni ücret 29 bin 398 TL olacak. Hükümetin inisiyatif kullanarak yüzde 35'lik bir zam tercih etmesi halinde ise asgari ücret 29 bin 840 TL'ye yükselecek.