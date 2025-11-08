Bakan Işıkhan'ın olduğu toplantıda asgari ücret çıkışı: İtiraz ediyoruz

Bakan Işıkhan'ın olduğu toplantıda asgari ücret çıkışı: İtiraz ediyoruz
Yayınlanma:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı kurulda konuşan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını eleştirdi. Arslan, TÜRK-İŞ'in katılmama kararını desteklediklerini söyledi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısına sert eleştirilerde bulundu.

TÜRK-İŞ yer almayacağını söylemişti: Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısının değişmesi gündemdeTÜRK-İŞ yer almayacağını söylemişti: Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısının değişmesi gündemde

“KOMİSYON DEĞİŞMEDİKÇE İŞÇİLER KATILMAMALI”

2023/06/13/asgari-ucret-tespit-komisyonu-ara-zam-icin-ilk-toplantisini-yapti-ek-fotograf-3279-dhaphoto1.jpg

HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası’nın 4’üncü Olağan Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda konuşan Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının yıllardır değişmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına 50 yıldır itiraz ediyoruz” diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Asgari ücret kaç lira olacak? Patronların teklifi belli oldu!Asgari ücret kaç lira olacak? Patronların teklifi belli oldu!

“Komisyonun yapısı değişmedikçe işçi kesiminin katılmaması kararını destekliyoruz. Aralık ayında komisyon toplanacak ama eğer kanun değişmezse milyonların ücretini belirleme süreci yine çoğunluk kararıyla sonuçlanacak. Bu, uzlaşma değil, dayatmadır.”

“ÜCRETİN BELİRLENMESİNİ TİSK’E Mİ BIRAKACAĞIZ?”

Arslan, asgari ücretin belirlenme sürecinde işçi temsilcilerinin etkisinin artırılması gerektiğini belirterek, “Ücretin belirlenmesini tamamen TİSK’e mi bırakacağız? Daha demokratik, çoğulcu bir sistem oluşturulmalı. Bu yapıyla adil bir ücret belirlenemez,” dedi.

“İŞÇİYİ ÜCRETİYLE KÖLELEŞTİREN DÜZENE KARŞIYIZ”

2023/06/10/asgari-ucret2.jpg

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ise “Ortalama ücret haline gelen ve işçiyi ücretiyle köleleştiren bu düzene karşıyız. Komisyonun asgari ücretliyi temsil etmeyen yapısına itiraz ediyoruz,” dedi.

Sert, dünyada birçok farklı model bulunduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Ülkemizin ekonomik ve sosyal koşullarına uygun modeller geliştirilebilir. HAK-İŞ olarak biz de bu yönde bir çalışma yürütüyoruz. Komisyon yapısı değişmeli; asgari ücret tüm kesimlerin katılımıyla, bilimsel temelli ve sivil toplumun katkı sağladığı bir modelle belirlenmeli.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Ekonomi
Teknoloji hisseleri kayıpta!
Teknoloji hisseleri kayıpta!
Odun fiyatlarına zam geldi: "Taksitle alan var"
Odun fiyatlarına zam geldi: "Taksitle alan var"