Bakan Işıkhan'ın olduğu toplantıda asgari ücret çıkışı: İtiraz ediyoruz

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısına sert eleştirilerde bulundu.

“KOMİSYON DEĞİŞMEDİKÇE İŞÇİLER KATILMAMALI”

HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası’nın 4’üncü Olağan Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda konuşan Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının yıllardır değişmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına 50 yıldır itiraz ediyoruz” diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Komisyonun yapısı değişmedikçe işçi kesiminin katılmaması kararını destekliyoruz. Aralık ayında komisyon toplanacak ama eğer kanun değişmezse milyonların ücretini belirleme süreci yine çoğunluk kararıyla sonuçlanacak. Bu, uzlaşma değil, dayatmadır.”

“ÜCRETİN BELİRLENMESİNİ TİSK’E Mİ BIRAKACAĞIZ?”

Arslan, asgari ücretin belirlenme sürecinde işçi temsilcilerinin etkisinin artırılması gerektiğini belirterek, “Ücretin belirlenmesini tamamen TİSK’e mi bırakacağız? Daha demokratik, çoğulcu bir sistem oluşturulmalı. Bu yapıyla adil bir ücret belirlenemez,” dedi.

“İŞÇİYİ ÜCRETİYLE KÖLELEŞTİREN DÜZENE KARŞIYIZ”

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ise “Ortalama ücret haline gelen ve işçiyi ücretiyle köleleştiren bu düzene karşıyız. Komisyonun asgari ücretliyi temsil etmeyen yapısına itiraz ediyoruz,” dedi.

Sert, dünyada birçok farklı model bulunduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Ülkemizin ekonomik ve sosyal koşullarına uygun modeller geliştirilebilir. HAK-İŞ olarak biz de bu yönde bir çalışma yürütüyoruz. Komisyon yapısı değişmeli; asgari ücret tüm kesimlerin katılımıyla, bilimsel temelli ve sivil toplumun katkı sağladığı bir modelle belirlenmeli.”