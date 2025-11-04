Asgari ücret kaç lira olacak? Patronların teklifi belli oldu!

Asgari ücrette sendikaların pazarlık masasına oturup oturmayacağı tartışılırken, TİM Başkanı Gültepe'den kritik bir açıklama geldi.

Milyonlarca ücretli çalışan, asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsilen masaya oturacak olan Türk-İş komisyonun yapısının adil olmadığını gerekçe göstererek bu sene görüşmelere ancak yapı değişirse katılacağını açıkladı.

Gözler işveren tarafının açıklamalarındayken dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret zammına ilişkin çalışmaların başladığını belirterek, “Ümit ediyorum hem işveren hem de işçi kesimi düşünülerek dengeli bir karar alınır” dedi.

“ASGARİ ÜCRETTE DOĞRU ORANI KOMİSYON BELİRLEYECEKTİR”

2021/11/03/asgari-ucret-senaryolari.jpg

Ekim ayı ihracat verilerinin açıklandığı toplantı sonrası CNBC-e’ye konuşan Gültepe, “Şimdiden bir oran vermek çok zor. Komisyon her sene olduğu gibi bu yıl da Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir” ifadelerini kullandı.

"KOMİSYONUN BELİRLEDİĞİ ORANIN YÜZE 5 ÜZERİNE ÇIKABİLİRİZ"

2021/11/04/asgari-ucret.jpg

Özel sektörün de zam kararlarını asgari ücret artışına göre şekillendirdiğini söyleyen Gültepe, “Bu yıl özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

“KUR VE ENFLASYON DENGESİ DARALIYOR”

2026 yılına ilişkin ekonomik beklentilerini de paylaşan TİM Başkanı, “PMI verileri ve siparişlere baktığımızda önümüzdeki dönemin çok parlak görünmediğini söyleyebilirim. Artık radikal adımlar atmamız gerekiyor. Kur ile enflasyon dengesinde makas daralıyor. 2026’da bunun paralel ilerlemesini bekliyoruz” dedi.

“BU ÜLKE HEPİMİZİN, RADİKAL ADIMLAR ŞART”

2021/12/16/asgari-ucret-aciklaniyor.jpg

Sanayicilerin yüksek maliyetlerle baş etmekte zorlandığını söyleyen Gültepe, “Bu maliyetleri artık sadece sanayici değil, ülke olarak kaldıramıyoruz. Sorunların herkes farkında; hem rekabet hem de pahalılık önemli bir sorun. Biz ihracatta artık daha fazla artı yazmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

