TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, aralık ayında çalışmalarına başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na, yapısında bir düzenleme yapılmadığı takdirde katılmayacaklarını açıkladı.

“YÖNETMELİK DEĞİŞMEZSE KOMİSYONA KATILMIYORUZ”

TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Atalay, “Sayın Bakan’a geçen hafta da ifade ettik. Bu yönetmelik değişmezse biz buraya katılmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret görüşmelerinde kritik kulis: Türk-İş katılmazsa ne olacak?

Atalay, asgari ücretlilerin yaşadığı sorunları gündemde tutmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bir an evvel yönetmelik değişirse, başkanlar kuruluyla alacağımız karara göre hareket ederiz” dedi.

“DİĞER SENDİKALARIN DA YER ALMASINDA SAKINCA YOK”

Komisyonda daha geniş bir temsil yapısına ihtiyaç duyduklarını belirten Atalay, “Bizim dışımızdaki sendikalar da bu işin içinde olsun, bizim için hiçbir mahzuru yok” açıklamasında bulundu.

ARALIKTA KOMİSYON TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında toplanarak 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarına başlaması bekleniyor.

KOMİSYON TÜRK-İŞ OLMADAN ÇALIŞABİLİR Mİ?

Yasal olarak Asgari Ücret Komisyonu’nun 1 Ocak’ta karar açıklaması zorunlu değil. TÜRK-İŞ’in katılmaması halinde de komisyonun toplanmasına bir engel bulunmuyor. Ancak yüksek enflasyon altında maaşları eriyen milyonlarca çalışan, yeni yılı zamlı ücretle karşılamak istiyor.