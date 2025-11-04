Asgari ücret görüşmelerinde kritik kulis: Türk-İş katılmazsa ne olacak?

Milyonların gözünün üzerinde olduğu asgari ücret görüşmelerinde bu sene yeni bir düğüm var. Masadaki yetkili sendika Türk-İş, geçtiğimiz yıl asgari ücretin belirlenmesinin ardından, komisyonun yapısını adaletsiz bularak tepki göstermiş ve bu sene için pazarlığa oturmayacağını açıklamıştı. Türk-İş Asgari Ücret Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesini istemişti. Diğer yandan üye sayısı itibarıyla Türk-İş'ten sonra ikinci büyük sendika olan Hak-İş de komisyonun yapısının değiştirilmesini talep ederek, Türk-İş'in tutumunu sahiplenmişti.

Durum böyle olunca gözler Aralık ayında başlaması beklenen görüşmelere çevrildi. Sendilköncesinde süreçte kritik bir dönemece girildi.

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

Türk-İş, bugün yapacağı Başkanlar Kurulu toplantısında komisyona yönelik tutumunu netleştirecek.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberinde göre, konfederasyon, süreci aksatmayacak “somut bir öneri” gelmesi halinde bu seçeneği değerlendirebilir. Ancak bu ihtimalin düşük olduğu belirtiliyor.

Bir diğer olasılık ise, TÜRK-İŞ’in kurumsal olarak komisyona katılmaması, ancak bazı sendikaların temsilci göndererek sürecin başlatılmasına olanak tanıması yönünde.

ENFLASYON VERİLERİ SONRASI GÖZLER ARALIK AYINDA

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından, yıl sonu asgari ücret artışı yeniden ekonomi gündeminin merkezine oturdu.

Hükümetin, ücret artışında gelecek dönem enflasyonunu baz alan bir modelde ısrarcı olduğu vurgulanıyor.

Asgari ücretin artık yalnızca “koruma ücreti” değil, çalışanların yarısının maaşını etkileyen bir toplu sözleşme niteliğine büründü. Bu durum, işçi kanadının elinde yaptırım gücü bulunmadan milyonlarca çalışanın ücretinin belirlenmesi anlamına geliyor.

KOMİSYON TÜRK-İŞ OLMADAN ÇALIŞABİLİR Mİ?

Yasal olarak Asgari Ücret Komisyonu’nun 1 Ocak’ta karar açıklaması zorunlu değil. TÜRK-İŞ’in katılmaması halinde de komisyonun toplanmasına bir engel bulunmuyor. Ancak yüksek enflasyon altında maaşları eriyen milyonlarca çalışan, yeni yılı zamlı ücretle karşılamak istiyor.

TÜRK-İŞ DİREKT KATILMADAN DAHİL OLACAK İDDİASI

Kaya'nın aktardığına göre Ankara kulislerinde, TÜRK-İŞ’in komisyona resmî olarak katılmadan, bazı sendikalar aracılığıyla sürecin başlamasına yeşil ışık yakabileceği konuşuluyor. Bu senaryoya göre, komisyon ilk toplantısını aralık ayında yapacak ve kısa sürede karar alınacak.

SON DÖNEMEÇTE KOMİSYON HIZLICA KARAR VEREBİLİR

Zamanın daraldığı bu aşamada, tarafların uzun müzakerelere neden olacak yeni bir yapı üzerinde uzlaşması zor görünüyor.

Kulislerde baskın senaryo, komisyonun son haftalarda toplanarak hızla karar alması yönünde.

Ancak Ankara’da her zaman olduğu gibi, masadaki senaryolarla sınırlı kalınmayabilir.