Asgari ücreti de halkı da yedi bitirdi!

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Ekim 2025 enflasyon verilerinin ardından hazırladığı raporda, asgari ücretin 10 ayda en az 6 bin 322 TL eridiğini açıkladı. Raporda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinin güvenilirliği bir kez daha tartışmaya açıldı.

TÜİK ekim enflasyonunu açıkladı! Zam oranları netleşiyor!

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ENFLASYON YÜZDE 32,87

TÜİK, 2025 yılı Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonuçlarını 3 Kasım’da yayımladı. Buna göre:

Yıllık enflasyon %32,87,

Aylık enflasyon %2,55,

12 aylık ortalama enflasyon %37,15,

2025 yılı on aylık kümülatif artış %28,63 olarak gerçekleşti.

ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı

TÜİK’in verilerine göre 2003’ten bu yana fiyatlar ortalama 28,6 kat, gıda fiyatları ise 43,1 kat arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM VE GIDA GRUPLARINDA

Ekim ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artışı %65,69 ile eğitim harcamalarında görüldü.

Aylık bazda en hızlı yükselen grup ise %8,44 artışla gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Gıdada yıllık artış oranı %34,87 olarak kaydedildi.

DİSK-AR: “DAR GELİRLİLERİN GEÇİM SIKINTISI DERİNLEŞİYOR”

DİSK-AR, raporunda gelir dağılımındaki eşitsizliğe de dikkat çekti.

En düşük gelirli yüzde 20’lik kesimin toplam gelirin yalnızca %6,3’ünü aldığı, harcamalarında gıdanın payının ise %30,4 olduğu belirtildi.

Enflasyon sıfıra yaklaştı, faiz indirimi beklentisi arttı

En yüksek gelirli yüzde 20’lik kesim ise toplam gelirin %48,1’ini elde ederken, gıdaya ayırdığı payın %12,8 düzeyinde kaldığı ifade edildi.

Bu durumun, düşük gelirli kesimlerde gıda dışı harcamalar için çok sınırlı bir gelir bıraktığı ve geçim zorluğunu artırdığı vurgulandı.

TÜİK’İN MADDE FİYAT LİSTESİ HALA GİZLİ

Raporda, TÜİK’in yargı kararına rağmen madde fiyat listesini açıklamamasının enflasyon verilerinin güvenilirliğini zedelediği ifade edildi.

DİSK-AR, bu nedenle açıklanan resmi enflasyon oranlarının, emekçilerin maaş zamlarında gerçek alım gücü kaybını yansıtmadığını belirtti.

ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ ERİDİ

Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretin satın alma gücünün ciddi biçimde azaldığı, 2025’in ilk 10 ayında asgari ücretlinin cebinden en az 6 bin 322 TL eksildiği bildirildi.

Gıda enflasyonu yükselişte!

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Enflasyonun artış hızının yavaşlaması, fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor ve bu durum özellikle düşük gelirli kesimlerin yaşam koşullarını ağırlaştırıyor.”

ENFLASYON VERİLERİNE GÜVEN TARTIŞMASI SÜRÜYOR

DİSK-AR, TÜİK’in 2022’de madde fiyat listesini açıklamayı bırakmasıyla birlikte enflasyon verilerinin şeffaflığını kaybettiğini vurguladı.

Raporda, “TÜİK’in şaibeli verilerine göre bile Türkiye’de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.