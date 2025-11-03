Enflasyon sıfıra yaklaştı, faiz indirimi beklentisi arttı

Enflasyon sıfıra yaklaştı, faiz indirimi beklentisi arttı
Yayınlanma:
İsviçre'de enflasyon yüzde 0,1 geriledi. Enflasyonun sıfıra yaklaştığı ülkede faiz indirimi beklentisi arttı.

İsviçre’de enflasyon, Ekim ayında %0,1’e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu gelişme, İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) yeniden faiz indirimi veya döviz müdahalesi yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

isvicre-frangi-2.jpg

İsviçre İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları, Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca %0,1 arttı. Bu oran, Eylül’deki %0,2’lik seviyenin ve ekonomistlerin %0,3 düzeyindeki tahminlerinin gerisinde kaldı.

FRANGIN GÜCÜ ENFLASYONU BASKILIYOR

İsviçre frangı, “güvenli liman” olarak görülmeye devam ederken euro ve dolar karşısında son on yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Güçlü frank, ithalat maliyetlerini düşürerek fiyat artışlarını baskılarken, ihracatçı sektörler için rekabet zorluklarını artırıyor.

FAİZLER TEKRAR NEGATİFE İNEBİLİR

isvicre-frangi-3.jpg

Düşük enflasyon verileri, SNB’nin faiz oranlarını yeniden sıfırın altına çekebileceği yönündeki tahminleri kuvvetlendirdi. Bazı analistler, bu adımın Aralık ayındaki toplantıda gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Enerji gibi oynak kalemler hariç tutulduğunda, çekirdek enflasyon da Ekim’de %0,7’den %0,5’e gerileyerek fiyat baskılarının genel olarak zayıf seyrettiğini gösterdi.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNİN ALTINDA KALDI

isvicre-frangi-1.jpg

SNB Başkanı Martin Schlegel ve diğer yetkililer, yıl sonuna doğru enflasyonun yeniden hız kazanacağı beklentisini dile getirmişti.

Ancak son rakamlar, bankanın bu çeyrek için öngördüğü %0,4’lük ortalama enflasyon tahmininin de altında kaldı.

Enflasyon oranı, SNB’nin hedef aralığı olan %0–2 bandının alt sınırında seyretmeye devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

