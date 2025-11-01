Gıda enflasyonu yükselişte!

Yayınlanma:
TEPAV ve Türk-İş verilerine göre gıda fiyatlarındaki artış sürüyor. Üç aydır fiyatlarda artış yaşanıyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ekim 2025 dönemine ait Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı. Endekse göre gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,70 oranında artış gösterdi.

SALATALIK VE DOMATES FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

2021/11/02/yoksulluk-gida-enflasyonu.jpg

TEPAV verilerine göre, gıda fiyatlarındaki artış serisi ekim ayında da devam etti. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ise %1,58 olarak ölçüldü. Böylece gıda fiyatlarında son üç aydır süren yükseliş eğilimi korunmuş oldu.

İTO, İstanbul enflasyonunu açıkladı!İTO, İstanbul enflasyonunu açıkladı!

Ekimde taze meyve ve sebze grubunda en hızlı fiyat artışı salatalık, domates ve beyaz lahana ürünlerinde görüldü. Buna karşın kıvırcık, roka ve maydanoz fiyatları en fazla düşen ürünler arasında yer aldı.

Taze meyve-sebze dışındaki ürünlerde ise kakaolu toz içecekler, buğday unu ve baharat fiyatlarında artış yaşanırken; pasta, sakatat ve bulgur fiyatlarında gerileme kaydedildi.

YILLIK GIDA ENFLASYONU %32,3

2021/12/02/hiperenflasyon.jpg

TEPAV’ın hesaplamalarına göre, Ekim 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu %32,3 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu %39 olarak gerçekleşti.

Şimşek ve Erdoğan'a enflasyon şoku: Reuters sonuçları açıkladı ne hedef kaldı ne istikrar!Şimşek ve Erdoğan'a enflasyon şoku: Reuters sonuçları açıkladı ne hedef kaldı ne istikrar!

Mevsim geçişleri, nakliye maliyetlerindeki artış ve kur etkisinin özellikle taze sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönlü baskıladığı belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

