Şimşek ve Erdoğan'a enflasyon şoku: Reuters sonuçları açıkladı ne hedef kaldı ne istikrar!

Yayınlanma:
Ekonomi yönetiminin enflasyon hedefiyle ilgili çarpıcı bir anket sonucu geldi. Reuters anketinde Türkiye enflasyonu beklenenin üzerinde gelecek. İşte o anket...

Reuters’ın ekonomistlerle yaptığı son ankete göre, Türkiye’de enflasyonun önümüzdeki iki yıl boyunca hükümetin tahminlerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ankette ayrıca sıkı para politikasına rağmen enflasyonla mücadelenin büyümeyi sınırlayacağı vurgulandı.

EKONOMİSTLERDEN BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNİ

14-22 Ekim tarihleri arasında 37 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Reuters anketinde, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin bu yıl yüzde 3,3, 2026’da yüzde 3,4 ve 2027’de yüzde 3,8 olacağı öngörüldü.

Hükümetin Orta Vadeli Programı’nda (OVP) ise bu oranlar sırasıyla yüzde 3,3, yüzde 3,8 ve yüzde 4,3 olarak hedefleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ HÜKÜMETİN ÜSTÜNDE

2021/12/02/enflasyon-001.jpg

Anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyonunun 2025’te yüzde 31,3’e, 2026 sonunda ise yüzde 23’e gerilemesi bekleniyor. Buna karşın hükümet, 2025 yılı için yüzde 28,5 ve 2026 yılı için yüzde 16 oranında enflasyon tahmininde bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 enflasyon hedefi belirlemişti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

2021/12/02/hiperenflasyon.jpg

Ekonomistler, TCMB’nin bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi hızını yavaşlatmasını bekliyor. Politika faizinin yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e düşürülmesi öngörülüyor. Ankete göre, faiz oranı yıl sonunda yüzde 37,5, 2026 sonunda ise yüzde 27 seviyesine gerileyebilir. Cari açığın GSYH’ye oranının ise bu yıl yüzde 1,3, 2026 ve 2027’de yüzde 1,6 civarında gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

