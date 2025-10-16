2025 hedefinin tutmayacağı belli oldu: İktidar 2026 enflasyon hedefini ikiye katladı

2025 hedefinin tutmayacağı belli oldu: İktidar 2026 enflasyon hedefini ikiye katladı
Yayınlanma:
Son dakika açıklaması... Ekonomi yönetimi 2026 enflasyon hedefini yüzde 9,7'den yüzde 16'ya çıkardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreninde ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, 2024 yılında ekonominin yüzde 3,3 büyüdüğünü, 2025’te de aynı oranda büyümenin beklendiğini açıkladı.

Küresel belirsizliklere rağmen Türkiye’nin istikrarlı büyüme performansını sürdüreceğini belirten Yılmaz, 2026 yılı için yüzde 3,8 büyüme hedefi öngördüklerini ifade etti.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ

İstihdam piyasasındaki olumlu seyre dikkat çeken Yılmaz, 2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5’e düşmesini, 2026’da ise yüzde 8,4’e gerilemesini beklediklerini söyledi.

ENFLASYON HEDEFİ

Yılmaz daha önce 9,7 olarak açıkladıkları 2026 enflasyon hedefini yüzde 16 olarak açıkladı.

Yılmaz, 2026 yılı için ihracatın kesintisiz artışını sürdürerek 282 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

2026 BÜTÇESİ: GİDER 18,9 TRİLYON, GELİR 16,2 TRİLYON TL

Yeni bütçe tahminlerini de paylaşan Yılmaz, 2026 yılı için bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Yılmaz'ın açıkladığı hedeflemeler şu şekilde:

2026 büyüme hedefi: %3,8

2026 işsizlik hedefi: %8,4

2026 ihracat hedefi: 282 milyar dolar

2026 bütçesi: 18,9 trilyon TL gider, 16,2 trilyon TL gelir

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Ekonomi
65 milyonun telefonunu etkileyecek: 5G ihalesi başladı 3 operatör teklifini verdi
65 milyonun telefonunu etkileyecek: 5G ihalesi başladı 3 operatör teklifini verdi
Tarih verdi: Dolar 53 lira olacak!
Tarih verdi: Dolar 53 lira olacak!