Bütçe komisyonunda Merkez Bankası Başkanı Karahan'a tepki gösterildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bankanın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı. Karahan’ın ardından milletvekilleri söz aldı

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, “Dünyadaki bütün ülkeler yüksek enflasyonu faizi artırarak düşürmeye çalışırken, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 86 milyona bir enflasyon deneyi yaptı” dedi. Ağbaba, faiz politikalarının yanlış yönetildiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Faizi siyaset belirliyorsa enflasyon yükselme kuralı işledi ve az bir faiz artırımıyla yüzde 15-20'lerden aşağı düşecek olan enflasyon üç haneli oranlara yükseldi. Türkiye büyük bir ekonomik krize sürüklendi. Recep Tayyip Erdoğan krize soktuğu ekonomiyi 2019 yılında dolandırıcılıkla suçladığı Mehmet Şimşek'e emanet etti. Türkiye'yi sıcak paranın kucağına attı.

Bugünkü enflasyonun yüksek faizin sebebi çok iyi bilindiği halde Merkez Bankası Başkanımız Sayın Karahan yastık altındaki altınları sorumlu tuttu. Sayın Fatih Karahan enflasyonun gerçek sebebini gizleyerek kimlerin sorumlu olduğunu gizlemeye mi çalışıyorsunuz acaba? Sizin iktidarın ekonomi hatalarını gizlemek gibi bir iş tanımınız mı var?

Enflasyonu düşürmek için faiz arttırıyorsunuz. Eylül de enflasyonun yükseleceğini bile bile faizi niçin düşürdünüz? Enflasyonun yükseleceği tespitini yaptığınız toplantıda faiz indirmeniz Merkez Bankası'nın bir siyasi talimatla iş yapıp yapmadığı kuşkularının doğmasına yol açmıyor mu? İktidar büyük bir olasılıkla sizin 2026 için yüzde 16 diye ilan ettiğiniz hedefi esas alarak asgari ücreti belirleyecek. Hiçbir hedefimiz tutmuyor. Ancak bunun bedenini de fakir fukara asgari ücret ödüyor."

DEM Parti Grubu adına söz alan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da şunları kaydetti:

"Siz geçenlerde yaptığınız konuşmada bu yastık altındaki altınların enflasyonla mücadeleyi zayıflattığını söylüyorsunuz. Doğrusu neye dayanarak bunu söylediğinizi çok anlamadım. Kimi zaman "emekçilerin, işçilerin maaş artışları, kimi zaman dış faktör bu enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor diye açıklamalar" yapılıyor. Yani hem ekonomi yönetiminden hem de zaman zaman sizlerden bu açıklamalar geliyor. Ne hikmetse enflasyona neden olan, bu iktidarın politikalarına dair hiçbir laf duymuyoruz. Enflasyona neden olan, elbetteki iktidarın ekonomik politikaları aslında. O yüzden yurttaşların talebinin ya da yastık altı altınların enflasyona sebep olduğu konusundaki ısrarı çok anlaşılır bulmuyoruz."