İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da Ekim 2025 ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya kıyasla yüzde 3,31 arttı. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 40,84 olarak hesaplandı.

TÜKETİCİ FİYATLARINDA EKİM ARTIŞI

İTO’nun yayımladığı verilere göre, Ekim 2025 döneminde İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 3,31 yükseldi. Bu oran, TÜİK’in yayımlayacağı TÜFE verileri için öncü gösterge olarak değerlendiriliyor.

Bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat değişimini gösteren İTO 2023=100 bazlı endekste ise yıllık artış yüzde 40,84 oldu.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi, Eylül 2025’teki yüzde 1,29’luk artışın ardından, Ekim 2025’te yüzde 1,51 oranında yükseldi.

Yıllık bazda toptan fiyatlardaki değişim oranı yüzde 23,78, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 29,73 olarak kaydedildi.

SEKTÖRLERE GÖRE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Ekim ayında toptan fiyatlarda aylık bazda şu değişimler görüldü:

Gıda maddeleri: +%3,40

Yakacak ve enerji maddeleri: +%3,13

Madenler: +%2,53

İnşaat malzemeleri: +%1,05

Kimyevi maddeler: -%0,81

İşlenmemiş maddeler: -%0,91

Mensucat (tekstil ürünleri): Değişim yok

YILLIK ORTALAMA ARTIŞLAR

Yıllık ortalama bazda en yüksek artış inşaat malzemeleri grubunda yaşandı. Gruplara göre artış oranları şöyle:

İnşaat malzemeleri: %55,47

Mensucat: %43,72

Gıda maddeleri: %29,49

İşlenmemiş maddeler: %27,05

Yakacak ve enerji: %22,30

Kimyevi maddeler: %18,78

Madenler: %17,94