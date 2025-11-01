İTO, İstanbul enflasyonunu açıkladı!

İTO, İstanbul enflasyonunu açıkladı!
Son dakika... İstanbul Ticaret Odası, ekim ayına ait İstanbul enflasyonunu açıkladı. Buna göre İstanbul enflasyonu aylık bazda, 3,31 arttı, yıllıkta 40,84 oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da Ekim 2025 ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya kıyasla yüzde 3,31 arttı. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 40,84 olarak hesaplandı.

TÜKETİCİ FİYATLARINDA EKİM ARTIŞI

İTO’nun yayımladığı verilere göre, Ekim 2025 döneminde İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 3,31 yükseldi. Bu oran, TÜİK’in yayımlayacağı TÜFE verileri için öncü gösterge olarak değerlendiriliyor.

Ekonomide kara rapor! Enflasyon beklentisi 7 puan birden arttıEkonomide kara rapor! Enflasyon beklentisi 7 puan birden arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat değişimini gösteren İTO 2023=100 bazlı endekste ise yıllık artış yüzde 40,84 oldu.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi, Eylül 2025’teki yüzde 1,29’luk artışın ardından, Ekim 2025’te yüzde 1,51 oranında yükseldi.

Şimşek enflasyonun sorumlusunu bulduŞimşek enflasyonun sorumlusunu buldu

Yıllık bazda toptan fiyatlardaki değişim oranı yüzde 23,78, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 29,73 olarak kaydedildi.

SEKTÖRLERE GÖRE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Ekim ayında toptan fiyatlarda aylık bazda şu değişimler görüldü:

Gıda maddeleri: +%3,40

Yakacak ve enerji maddeleri: +%3,13

Madenler: +%2,53

İnşaat malzemeleri: +%1,05

Kimyevi maddeler: -%0,81

İşlenmemiş maddeler: -%0,91

Mensucat (tekstil ürünleri): Değişim yok

YILLIK ORTALAMA ARTIŞLAR

Yıllık ortalama bazda en yüksek artış inşaat malzemeleri grubunda yaşandı. Gruplara göre artış oranları şöyle:

TÜİK tarih vererek duyurdu: Enflasyon hesaplaması değişiyorTÜİK tarih vererek duyurdu: Enflasyon hesaplaması değişiyor

İnşaat malzemeleri: %55,47

Mensucat: %43,72

Gıda maddeleri: %29,49

İşlenmemiş maddeler: %27,05

Yakacak ve enerji: %22,30

Kimyevi maddeler: %18,78

Madenler: %17,94

Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
"Büyük günah işledim" dedi! Market market dolaşıp herkesin yüzbinlerce liralık hesabını ödüyor
