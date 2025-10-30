Şimşek enflasyonun sorumlusunu buldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini açıkladı. Verilere göre, ekim ayında yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve hane halkı için artarken, reel sektör tarafında düşüş kaydedildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

TCMB verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında bir önceki aya kıyasla 1,01 puan yükselerek yüzde 23,26’ya, hane halkında ise 1,40 puan artarak yüzde 54,39’a çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin verisini saatler sonra sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Şimşek X'ten yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sorumlusu olarak "kuraklığı" gösterdi.

Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti.



Bakan Şimşek şunları kaydetti:

Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz."