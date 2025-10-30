Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini açıkladı. Verilere göre, ekim ayında yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve hane halkı için artarken, reel sektör tarafında düşüş kaydedildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

TCMB verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında bir önceki aya kıyasla 1,01 puan yükselerek yüzde 23,26’ya, hane halkında ise 1,40 puan artarak yüzde 54,39’a çıktı.

EYLÜLDE GERİLEMİŞTİ

Sektörel enflasyon beklentileri eylülde tüm sektörlerde azalırken, hanehalkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a gerilemişti.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 seviyesinde oldu.