Enflasyon ve büyüme hedefi açıklandı! Resmi Gazete'den duyurdular

Ekonomi yönetiminin 2026 yılına ait enflasyon ve büyüme hedefi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2026 Yılı Yıllık Programı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda, Türkiye ekonomisine ilişkin temel hedef ve göstergeler açıklandı.

ENFLASYON HEDEFİ GERÇEKTEN UZAK!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan programa göre, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 oranında büyümesi öngörülüyor. Bu yıl için büyüme gerçekleşme tahmini ise yüzde 3,3 olarak belirlendi.

Enflasyonun, 2025 yılı sonunda yüzde 28,5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, 2026 yılı sonu hedefi yüzde 16 olarak açıklandı.

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK HEDEFLERİ

2026’da öngörülen büyüme oranına paralel olarak, istihdamın yıllık 730 bin kişi artması planlanıyor. İşsizlik oranının bu yıl yüzde 8,5 olarak gerçekleşmesi tahmin edilirken, gelecek yıl için hedef yüzde 8,4 düzeyinde belirlendi.

İHRACAT VE İTHALATTA BEKLENTİLER

Programda yer alan tahminlere göre, 2025 sonunda 273,8 milyar dolar seviyesinde olması beklenen ihracatın, 2026 yılında 282 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor.

İthalatın ise bu yıl 367 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi, gelecek yıl ise 378 milyar dolar seviyesine çıkması öngörülüyor. Bu verilerle birlikte dış ticaret açığının 2026’da 96 milyar dolar olacağı tahmin edildi.

CARİ DENGE VE GSYH ORANI

Programda ayrıca, cari işlemler açığının 2026 yılında 22,3 milyar dolar seviyesinde olacağı ve bu tutarın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,3 olarak gerçekleşeceği belirtildi.

Bu hedeflerle birlikte 2026 yılı için Türkiye ekonomisinde istikrar, düşük enflasyon ve sürdürülebilir büyüme temel öncelikler arasında yer aldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

