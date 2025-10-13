Cari 18,3, dış ticaret 62,6 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari fazla 10 milyar 5 milyon dolara ulaştı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 2,8 MİLYAR DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Ağustos’ta 2 milyar 806 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık yaklaşık 18,3 milyar dolar olurken, dış ticaret dengesi 62,6 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,3 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 17,5 milyar dolar ve ikincil gelir dengesi 399 milyon dolar açık kaydetti.

Cari denge beklentilerin üzerinde geldi!

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 2 milyar 769 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 7 milyar 665 milyon dolar net kazanç elde edildi.

YILLIKLANDIRILMIŞ VERİLERDE AÇIK AZALDI

2024’ün aynı döneminde 18 milyar 849 milyon dolar olan yıllık cari açık, Ağustos 2025 itibarıyla 18 milyar 282 milyon dolara gerileyerek bir miktar iyileşme gösterdi.

Toplam mal ihracatı 267 milyar 182 milyon dolar, ithalat ise 329 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti.

FİNANS HESABI TARAFINDA NET GİRİŞLER

Finans hesabı tarafında Ağustos 2025’te net 3 milyar 841 milyon dolar giriş yaşandı. Yıllık bazda cari açığın finansmanına doğrudan yatırımlar 6,5 milyar dolar, krediler 27,3 milyar dolar, ticari krediler 2,9 milyar dolar, efektif ve mevduatlar ise 1,4 milyar dolar katkı sağladı.

Portföy yatırımları ise 0,4 milyar dolar seviyesinde negatif etki yaptı. Merkez Bankası’nın döviz rezervleri 1,2 milyar dolar arttı.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA 986 MİLYON DOLARLIK NET GİRİŞ

Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 986 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 1 milyar 768 milyon dolar arttı.

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışı yatırımları 782 milyon dolar artış gösterdi.

Gayrimenkul alımlarında, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de 202 milyon dolar net alım yaptığı, Türk yatırımcıların ise yurt dışında 288 milyon dolarlık gayrimenkul edindiği bildirildi.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 662 MİLYON DOLARLIK NET ÇIKIŞ

Ağustos’ta portföy yatırımları 662 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 279 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 1 milyar 572 milyon dolar net alış yaptı.

Buna karşılık, yurt dışı yatırımcıların banka, genel hükümet ve diğer sektör tahvillerinde sırasıyla 337 milyon, 940 milyon ve 74 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

REZERVLERDE 5,7 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 2 milyar 798 milyon dolar, diğer sektörler 1 milyar 239 milyon dolar net kredi kullanımı gerçekleştirdi.

Genel Hükümet ise 68 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar kaleminde, yurt dışı bankaların Türkiye’deki mevduatlarında 368 milyon dolarlık net azalış gözlendi.

Resmî rezervler ise Ağustos ayında 5 milyar 747 milyon dolar artış gösterdi.