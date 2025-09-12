Cari denge beklentilerin üzerinde geldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Temmuz ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, cari işlemler dengesi temmuz ayında piyasa beklentilerinin biraz üzerinde 1 milyar 766 milyon dolar fazla verdi. Piyasadaki ortalama tahmin, 1,5 milyar dolarlık fazla yönündeydi.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ FAZLA 6 MİLYAR DOLARI AŞTI

Temmuz ayında, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6 milyar 29 milyon dolar fazla verdi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 635 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış bazda incelendiğinde, cari açık yaklaşık 18,8 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı ise 62,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Öte yandan, hizmetler dengesi 62 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 17,7 milyar dolar ve ikincil gelir dengesi 380 milyon dolar açık verdi.

HİZMETLER DENGESİ VERİLERİ REVİZE EDİLDİ

Vatandaş kredi kartına sarıldı: Ödemeler yüzde 52 arttı!

TCMB’nin açıklamasında, TÜİK tarafından yayımlanan “Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2024” bülteni doğrultusunda Hizmetler Dengesi kaleminde 2023, 2024 ve 2025 Ocak-Haziran dönemi için revizyona gidildiği belirtildi.

Bu güncellemeye göre, Hizmetler Dengesi net gelirleri 2023’te 1,592 milyon dolar, 2024’te 623 milyon dolar negatif; 2025 Ocak-Haziran döneminde ise 154 milyon dolar pozitif etkilendi.

HİZMET GELİRLERİNİN DETAYLARI

Temmuz ayında, Hizmetler Dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 24 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu tutarın 2 milyar 417 milyon doları taşımacılık, 6 milyar 209 milyon doları ise seyahat kaleminden kaynaklandı.

CARİ AÇIK FİNANSMANI: DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE KREDİLER ÖNE ÇIKTI

Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına katkı sağlayan kalemler arasında:

Net doğrudan yatırımlar: 5,2 milyar dolar,

Krediler: 23,2 milyar dolar,

Ticari krediler: 3,7 milyar dolar,

Net efektif ve mevduatlar: 0,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Buna karşılık, net portföy yatırımları, cari açığa 1,4 milyar dolarlık negatif etki yaptı. Aynı dönemde TCMB'nin döviz rezervleri ise 7,1 milyar dolar azaldı.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR 1,2 MİLYAR DOLAR GİRİŞ KAYDETTİ

Temmuz ayında, doğrudan yatırımlardan 1 milyar 224 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Bu kapsamda:

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye yatırımları: 2 milyar 26 milyon dolar arttı.

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışı yatırımları: 802 milyon dolar artış gösterdi.

Gayrimenkul yatırımlarına bakıldığında, yurt içi yatırımcıların yurt dışında 253 milyon dolar, yurt dışı yatırımcıların Türkiye’de 358 milyon dolar değerinde net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 5 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Portföy yatırımlarında Temmuz ayında toplam 5 milyar 97 milyon dolar net giriş sağlandı. Bu kapsamda:

Hisse senedi piyasasında: 859 milyon dolar,

Devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS): 1 milyar 992 milyon dolar net alım yapıldı.

Ayrıca, bankalar ve Genel Hükümet’in yurt dışı tahvil ihracına yönelik olarak sırasıyla 891 milyon dolar ve 2 milyar 399 milyon dolar net alım yapıldı. Diğer sektör tahvillerinde ise 34 milyon dolar net satış gerçekleşti.

KREDİ KULLANIMI VE MEVDUATLARDA ARTIŞ GÖZLENDİ

BDDK harekete geçti: Bankalara yüksek kredi incelemesi

Bu dönemde:

Bankalar, yurt dışından 4 milyon dolar geri ödeme yaptı.

Genel Hükümet, 527 milyon dolar,

Diğer sektörler, 1 milyar 361 milyon dolar net kredi kullanımı gerçekleştirdi.

Ayrıca, yurt dışı bankaların Türkiye’deki mevduatlarında toplam 2 milyar 569 milyon dolarlık net artış oldu. Bunun 2 milyar 127 milyon doları TL, 442 milyon doları döviz cinsinden gerçekleşti.