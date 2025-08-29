Vatandaş kredi kartına sarıldı: Ödemeler yüzde 52 arttı!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temmuz ayına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 136,7 milyon, banka kartı sayısı 215,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 104,5 milyon oldu.

Bu veriler, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 9, banka kartı sayısı yüzde 13, ön ödemeli kart sayısı da yüzde 8 arttı.

Kredi kartı kullanımı arttı

Temmuzda toplam kart sayısı ise 456,7 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla temmuzda yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 2 trilyon 163,6 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 844,8 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 306 milyar lirasında banka kartları, 12,8 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartıyla ödemelerde temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 54, banka kartıyla ödemelerde yüzde 59 olurken, ön ödemeli kartlarla ödemelerde ise bu oran yüzde 53 azaldı.

İNTERNETTEN YAPILAN KARTLI ÖDEMELERİN TUTARI 678,4 MİLYAR LİRA OLDU

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla temmuzda yapılan toplam ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,8 milyara yükseldi.

Ödemelerin 1 milyar 54,6 milyon adedi kredi kartları, 697,6 milyon adedi banka kartları, 51 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartlarıyla ödeme adetlerinde büyüme oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13, banka kartlarıyla ödeme adetlerinde yüzde 25 olurken, ön ödemeli kartlarla ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 55 azaldı.

İnternetten kartlı ödemeler, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 678,4 milyar liraya yükseldi.

İnternetten kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 31 oldu. İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 233 milyona yükselirken, bu rakam toplam ödemelerin yüzde 13'ünü oluşturdu.

Kartlarla temassız ödeme sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1 milyar 220,9 milyona yükseldi. Aynı dönemde temassız ödeme tutarı ise yüzde 61 artarak 704 milyar lira oldu. Temmuz ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü ise temassız gerçekleşti.