BDDK harekete geçti: Bankalara yüksek kredi incelemesi

Yayınlanma:
BDDK, bazı bankaların, müşterilerine maaşları yüksek göstererek gelirinin üzerinde kredi verdiği iddiaları üzerine harekete geçti. İddiaları inceleyen BDDK kural ihlali yapan bankalara yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Bazı bankaların müşterilerin gelirini gerçekte olduğundan daha yüksek göstererek kredi kartı limitlerini mevzuatın üstüne çıkardığı iddia edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bu durumu incelemeye alarak kural ihlali yapan bankalar hakkında yaptırım uygulanacağını duyurdu.

YASAL LİMİTİN ÜSTÜNDE KREDİ KARTI LİMİTİ TESPİT EDİLDİ

NTV’nin haberine göre, BDDK bazı bankaların müşterilerine usule aykırı şekilde yüksek kredi kartı limitleri tanımladığını belirledi. Yapılan denetimlerde, gelir beyanlarının gerçekte olduğundan fazla gösterildiği ve bu yolla yasal limitin aşıldığı ortaya çıktı.

Mevzuata göre bireylere tanımlanabilecek maksimum kredi kartı limiti, aylık net gelirlerinin dört katı ile sınırlandırılıyor. Ancak bazı durumlarda bu sınırın çok üzerinde limitler tanımlandığı iddia edildi.

GELİRİNDEN YÜKSEK LİMİT TANIMLANDI

İnceleme kapsamında çarpıcı örnekler de gündeme geldi. Bir müşteriye gönderilen bilgilendirme mesajında, kişinin gelirinin 198 bin TL olarak gösterilerek kredi kartı limitinin 428 bin 50 TL’ye çıkarıldığı tespit edildi. Oysa ilgili kişinin gerçek aylık geliri yalnızca 70 bin TL seviyesindeydi. Mevzuat gereği bu kullanıcıya en fazla 280 bin TL limit tanımlanabilirdi.

BDDK'DAN BANKALARA UYARI VE CEZA KARARI

BDDK, tespit edilen usulsüzlüklerin ardından ilgili bankalara resmi uyarı yazısı gönderdi. Kurum açıklamasında, “Kredi kartı limitlerinde mevzuata aykırı artış yapan bankalara hem idari hem de para cezası uygulanacaktır” ifadeleri yer aldı.

MÜŞTERİLER DÜZENLİ LİMİT ARTIŞINA KARŞI UYARILDI

Ayrıca, bazı müşterilerin bilgisi ve onayı olmadan düzenli limit artışlarıyla karşılaşabileceğine dikkat çekildi. Bu tür artışların önüne geçmek isteyen kullanıcılar için mobil bankacılık uygulamaları üzerinden “Kart Ayarları” bölümünden “Düzenli Limit Artışı” seçeneğinin kapatılabileceği hatırlatıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

