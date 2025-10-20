Ekonomide kara rapor! Enflasyon beklentisi 7 puan birden arttı

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın Ekim 2025 tarihli Türkiye Raporu, toplumun ekonomiye dair algısında karamsarlığın sürdüğünü hatta arttığını ortaya koydu. Araştırmada, enflasyon beklentilerinin sert biçimde yükseldiği ve özellikle kadınlar, emekliler ile işsizlerin ekonomik zorluklardan en çok etkilenen kesimler olduğu vurgulandı.

EKONOMİK ALGIDA KARAMSARLIK ARTIYOR

Rapora göre, katılımcıların %72’si ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor. Bu oran muhalefet seçmenleri arasında %93–96 bandında seyrederken, Cumhur İttifakı seçmenlerinde %46–53 aralığında ölçüldü.

MHP seçmenleri arasında ekonomiyi “kötü” olarak değerlendirenlerin oranında 16 puanlık düşüş dikkat çekti. Bu gerileme, kısa vadeli ekonomik önlemlerin taban memnuniyetini kısmen artırdığına işaret ediyor.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE EKONOMİK ALGILAR

“Ekonominin bugününü nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlarda, olumsuz görüşlerin özellikle 55 yaş üstü grupta arttığı görüldü.

35–54 yaş aralığındaki katılımcıların %57’si, gençlerin %68’i, 55 yaş üzerindekilerin ise %64’ü ekonominin kötü durumda olduğunu belirtti. Gençlerde karamsarlık bir miktar azalsa da oran hâlâ yüksek seviyede.

EĞİTİM SEVİYESİNE GÖRE EKONOMİK ALGILAR

Eğitim düzeyine göre yapılan değerlendirmede en belirgin değişim ilköğretim ve altı eğitim seviyesinde yaşandı.

Mayıs 2023’te bu gruptaki katılımcıların %54’ü ekonomiyi “kötü” olarak tanımlarken, Ekim 2025’te oran %67’ye çıktı. Lise mezunlarında karamsarlık oranı düşerken, üniversite mezunlarında artış kaydedildi.

EKONOMİDEN EN FAZLA ETKİLENENLER: EMEKLİLER VE İŞSİZLER

Ekonominin mevcut durumunu “çok kötü” veya “kötü” olarak nitelendirenler arasında işsizler (%77) ve emekliler (%76) ilk iki sırayı aldı.

Bu grupları özel sektör çalışanları izledi. Günlük veya yevmiyeli çalışanlarda oran %69 iken, iş aramayanlarda %64 ile en düşük seviyede kaldı.

GELECEK BEKLENTİSİ: YARIDAN FAZLASI KARAMSAR

Katılımcıların %54’ü önümüzdeki bir yıl içinde ekonominin daha kötü olacağını düşünüyor. Bu oran bir önceki aya göre 4 puan azalsa da, toplumun yarısından fazlası hâlâ olumsuz beklentiye sahip.

Seçmen dağılımına bakıldığında, MHP seçmenlerinde karamsarlık 16 puan azalırken, DEM Parti seçmenlerinde 8 puan arttı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ 7 PUAN BİRDEN YÜKSELDİ

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre, araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, enflasyon beklentilerindeki sert yükseliş oldu.

12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi %54,1’den %61’e çıktı. Böylece sadece bir ayda yaklaşık 7 puanlık artış yaşandı.

KADINLAR GEÇİNMEKTE DAHA FAZLA ZORLANIYOR

Gelir-gider dengesine dair veriler, ekonomik sıkışıklığın hane düzeyinde de sürdüğünü gösterdi. Katılımcıların çoğu “geçinemediğini” ifade ederken, kadınlar erkeklere göre daha olumsuz tablo çizdi.

Geliri giderini karşılamayan kadınların oranı erkeklerden 4 puan daha yüksek çıktı. Ayrıca “Ucu ucuna geçiniyorum” diyen kadınların oranı da erkeklerden 4 puan fazla oldu.

Erkek katılımcıların %19’u gelirlerinin giderlerinin üzerinde olduğunu belirtirken, kadınlarda bu oran daha düşük kaldı.

En çok “gelirim giderimi ucu ucuna karşılıyor” diyen grup ise %33 ile 18–24 yaş aralığındaki gençler oldu.