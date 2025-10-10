Ekonomi zirvesinden 'dostlar alışverişte görsün' hedefi: Enflasyonda tek hane açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu yıl yedinci kez toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK)’ndan açıklama geldi. Kurul toplantısında temel hedefler, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek, mali disiplini korumak, enflasyonu tek haneye indirmek, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmak olarak belirlendi.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya;

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,

Ticaret Bakanı Ömer Bolat,

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler,

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala,

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci,

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı.

TEMEL HEDEFLER VE POLİTİKA ÖNCELİKLERİ

ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, 2026-2028 Orta Vadeli Programın kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı. Açıklamada hedeflere ilişkin öne çıkan ifadeler şöyle:

Makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi,

Mali disiplinin korunması,

Enflasyonun tek haneye indirilmesi,

Üretkenlik ve rekabet gücünün artırılması,

Dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı sağlanması,

Para, maliye ve gelir politikalarının eşgüdüm içinde hedef odaklı uygulanması,

Yapısal reformların belirlenen takvimde hayata geçirilmesi.

İHRACAT VE FİNANSMAN ADIMLARI

Kurul açıklamasında, dünya ticaretindeki politika belirsizliklerine rağmen Türkiye’nin dünya mal ihracatındaki payının %1,07 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Türk Eximbank’ın sermayesi artırıldı,

Günlük reeskont kredi limitleri yükseltildi,

Reeskont kredi faiz maliyeti düşürüldü,

Döviz cinsinden reeskont kredileri yeniden kullandırılmaya başlandı.

Ayrıca, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı finansman imkânlarının genişletileceği ve destek mekanizmalarının daha etkin kullanılacağı vurgulandı.

İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM ÖNCELİKLERİ

Flaş asgari ücret açıklaması! MÜSİAD bile 'gerçek enflasyonu dikkate alın' dedi

İşsizlik oranının 28 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiği belirtilirken, yapısal reformlarla işgücü piyasasının güçlendirilmesi hedefleniyor:

Genç nüfusun yetkinliklerini geliştirmeye yönelik mesleki eğitim ve eğitim-işgücü uyumu politikaları devam edecek,

Potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımı teşvik edilecek,

Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin mevzuat hazırlıklarında gelinen aşama değerlendirildi,

İhracattaki son gelişmeler ve Türk Eximbank destekleri ele alındı.

TEKNOLOJİ YOĞUN VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİME ODAKLANMA

Açıklamada, Türkiye’nin küresel ticarette daha fazla pay alabilmesi için teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretime odaklanmanın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme,

Kalıcı refah artışı,

Verimlilik artışı ve istihdam kalitesinin artırılması için kapsamlı yapısal politikaların hayata geçirilmeye devam edeceği belirtildi.