ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verisinin yüksek gelmesi sonrası Morgan Stanley, Türkiye’ye ilişkin faiz ve enflasyon tahminlerinde güncelleme yaptı. Banka, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı çekerken, faiz indirimi beklentisini küçülttü.

EYLÜL ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık %3,23, yıllık %33,29 arttı. Morgan Stanley stratejistleri, eylül enflasyonunun yukarı yönlü sürpriz yaparak dezenflasyon eğiliminde yavaşlama gösterdiğini belirtti. Bu nedenle yıl sonu enflasyon tahminini %30’dan %31,5’e yükseltti.

2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise sabit tutuldu:

“Gıda arzının 2026’da normale dönmesi ve dördüncü çeyrekte enflasyon verilerini olumlu etkilemesi nedeniyle, 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %26’da sabit tutuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

BloombergHT'nin haberine göre Morgan Stanley notunda faiz indirimi tahminlerine de değinildi:

“Çekirdek enflasyondaki yavaşlayan dezenflasyon eğilimi, Merkez Bankası'nın ekim toplantısında faiz indiriminin daha yavaş bir tempoda gerçekleşmesine yol açabilir.”

Banka, Merkez Bankası’nın ekim ayında 200 baz puan olan faiz indirim tahminini 150 baz puana düşürdü.

Notta ayrıca şu değerlendirmeler yer aldı: