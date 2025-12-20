Esnaf zorda! TESK'ten iktidara acil çağrı

Esnaf zorda! TESK'ten iktidara acil çağrı
Yayınlanma:
Ekonomik krizin ve yüksek enflasyonun altında ezilen esnaf, yeni yıla "borçsuz" girmek için Ankara'ya seslendi. Banka kredilerine ulaşamayan, vergi ve prim borçları altında ezilen milyonlarca işletme sahibi için TESK Başkanı Bendevi Palandöken, kamu alacakları için kapsamlı bir yapılandırma isterken, "Bu bir af değil, borcun ödenebilir hale gelmesidir" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamayla esnafın içinde bulunduğu finansal çıkmaza dikkat çekti. 2026 yılına sayılı günler kala, kamu alacaklarının tahsili için yeni bir sayfa açılması gerektiğini savunan Palandöken, "Kapsamlı yeniden yapılandırma esnaf için nefes olacak" diye iktidara acil çağrı yaptı.

2026 İÇİN 'BEYAZ SAYFA' İSTİYORUZ

2023 yılında yapılan yapılandırmanın bir nebze rahatlama sağladığını ancak ekonomik koşulların yeniden zorlaştığını hatırlatan Palandöken, esnafın ticari hayatını sürdürebilmesi için sicilinin temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Bankaların kredi musluklarını kapatmasından dert yanan Palandöken, durumu şu sözlerle özetledi:

"Bu yapılandırma olmazsa olmazdır. 2026 yılına herkes borçsuz girmek istiyor, yeni bir beyaz sayfa açmak istiyor. Ticaretimizi idame ettirelim istiyoruz. Bankaya gidiyoruz, kredi alamıyoruz."

"BU BİR AF DEĞİL, TAHSİLAT FORMÜLÜ"

Palandöken, taleplerinin "borç silme" veya "af" olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi. Yapılacak düzenlemenin devletin kasasına da para girmesini sağlayacağını belirten TESK Başkanı, atıl kalan alacakların ancak bu yolla ekonomiye kazandırılabileceğini söyledi.

Palandöken açıklamasını şu çarpıcı ifadelerle tamamladı: "Bu bir haksızlık değil, bu bir af değil, sadece borçların ödenebilir hale gelmesidir. Böyle bir yapılandırma yapılırsa, en azından devletimiz bu paraların önemli bir bölümünü tahsil edecek. Vatandaş da önümüzdeki dönemde ekonomik düzelmeyle, enflasyonun düşmesiyle birlikte bu yüklerden kurtulmuş olacak."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

