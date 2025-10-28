Borç boyu aştı: Yeniden yapılandırma gündemde!

Hayat pahalılığı karşısında alım gücü her gün eriyen milyonlar adeta borçla ayakta kalıyor. Halkın içerisinde olduğu borç ise saklanamayacak kadar büyük. Ekonomi yönetimi ise dolan kredi kartları, ödenemeyen kredi borçlarının tahsilatı için yapılandırma seçeneğini ele aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, vatandaşların banka borçları yeniden gündeme alındı. Toplantıda bireysel borç yapılandırması konusuna ilişkin yeni adımların değerlendirildiği bildirildi.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANDI

Finansal İstikrar Komitesi, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda toplandı.

Görüşmelerde makroekonomik görünüm, finansal sektör üzerindeki etkiler ve vatandaşların banka borçları ele alındı.

YENİ ADIMLAR İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugüne kadar tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarına yönelik yapılandırma adımlarının değerlendirildiği, ayrıca önümüzdeki dönemde atılabilecek yeni adımların da masaya yatırıldığı belirtildi.

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugün son günKredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 10 Temmuz 2025’te aldığı kararla bireysel kredi kartı kullanıcıları ile ihtiyaç kredisi borçlularına yeniden yapılandırma imkânı tanımıştı. Bu uygulama 10 Ekim’de sona ermişti.

KREDİ KARTI HARCAMALARINDA REKOR ARTIŞ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, eylül ayında kredi kartlarıyla yapılan toplam harcama 1 trilyon 856 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

