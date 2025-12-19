11 ayda 26 bin şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekonominin nabzını tutan Kasım 2025 dönemi kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Rapora göre, girişimcilik iştahı kesildi. Kasım ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 9,6 oranında eridi. Gerçek kişi ticari işletmelerindeki düşüş ise yüzde 12,4'ü buldu.

GEÇEN YILA GÖRE İŞTAH YOK

Yıllık bazda bakıldığında da tablo değişmedi. Geçen yılın Kasım ayına kıyasla yeni kurulan şirket sayısı yüzde 5,9 azalırken, kooperatif kuruluşlarında yüzde 33'lük sert bir çakılma yaşandı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 5,7 oranında geriledi. Bu durum, piyasada yeni iş kurma cesaretinin kırıldığı şeklinde yorumlandı.

YILIN FATURASI AĞIR: KEPENK KAPATANLAR ARTTI

Kasım ayındaki görece sakinliğe rağmen, yılın genel tablosu (Ocak-Kasım dönemi) krizin boyutunu gözler önüne serdi.

2025'in ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 1,8 azalarak 100 bin 984'e gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,9 artışla 25 bin 987'ye yükseldi. Yani yıl boyunca yaklaşık 26 bin şirket ticari hayattan silindi.

EN ÇOK İNŞAAT VE TİCARET ETKİLENDİ

Ekonominin lokomotifi sayılan sektörlerde de işler yolunda gitmiyor. Kasım ayında kapanan şirketlerin büyük çoğunluğunu toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörü oluşturdu.

Kasım ayında kurulan 9 bin 636 şirket ve kooperatifin yüzde 35,9'u İstanbul'da faaliyete geçerken, Ankara ve İzmir onu takip etti. Yabancı sermayeli şirket kuruluşunda ise İran ve Azerbaycan ortaklı firmalar başı çekti.