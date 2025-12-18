Şirket kuracaklar dikkat: 1 Ocak'ta sistem değişiyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ticari hayatta şeffaflığı artırmak ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla hayata geçirilen Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) kapsamı genişletiliyor. Yılbaşından itibaren kurulacak şirketler için yeni bir dönem başlıyor.

YENİ ŞİRKETLER İÇİN FİZİKİ DEFTER DEVRİ KAPANIYOR

Bakanlık açıklamasında, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren kuruluşu ticaret siciline tescil edilecek tüm şirketlerin, "pay defteri" ile "genel kurul toplantı ve müzakere defterini" ETDS üzerinden tutmakla yükümlü kılındığı bildirildi.

Bu düzenleme ile birlikte, şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edilmesiyle eş zamanlı olarak, herhangi bir ek işleme gerek kalmaksızın ticari defterler elektronik ortamda kullanıma açılacak. Böylece şirket kuruluş süreçleri hızlanacak ve kağıt israfının önüne geçilecek.

KARAR DEFTERİNDE 'TERCİH' HAKKI TANIYOR

Zorunluluk kapsamına alınan defterlerin yanı sıra, şirket yönetimlerine bir esneklik de sağlandı. Bakanlık açıklamasında, "Yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması ise şirketlerin tercihine bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi. Yani şirketler, yönetim kurulu kararlarını isterlerse fiziki olarak, isterlerse dijital ortamda tutmaya devam edebilecekler.

Ekmek ve simit zamlarında yeni dönem! Yargı paketinin içinden çıktı

MEVCUT ŞİRKETLER İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ DOLUYOR

Ticari defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve ibrazına yönelik tebliğin 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakanlık, mevcut şirketler için de kritik bir uyarıda bulundu.

Özellikle kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini elektronik ortama taşıma yükümlülüğü bulunuyor. Bu şirketler için öngörülen geçiş süresi 1 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Bakanlık, yükümlülük kapsamındaki şirketlerin mağduriyet yaşamamaları için bu tarihe kadar ETDS'ye dahil olmalarının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

18 BİNİ AŞKIN ŞİRKET DİJİTAL SİSTEME GEÇTİ

ETDS'nin hizmete girdiği 1 Temmuz tarihinden bu yana sisteme ilginin yoğun olduğu görüldü. Bakanlık verilerine göre, defterlerini elektronik ortamda tutan şirket sayısı şimdiden 18 bini aştı.

Açıklamada sistemin avantajlarına ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Fiziki defter tutulmasında karşılaşılan operasyonel ve ekonomik maliyetler ile güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan ETDS, tacirlerin görüşleri ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmekte, kullanıcı dostu özelliklerine sürekli yenileri eklenmektedir."

ETDS'ye dair tüm uygulama esasları, teknik kılavuzlar ve yardımcı dokümanlara Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan 'http://etds.ticaret.gov.tr' üzerinden erişim sağlanabiliyor.