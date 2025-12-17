Ekmek ve simit zamlarında yeni dönem! Yargı paketinin içinden çıktı

Ekmek ve simit fiyatları için yeni bir uygulama geliyor. Eğer zam oranında uzlaşma sağlanamazsa süreç yeni kurulacak bir mekanizma olan "Uzlaşma Komisyonu"na devredilecek. Mevcutta sadece görüş bildiren bakanlığın temsilcisi de bu komisyonda yer alacak.

Ekmek ve temel gıdada fiyat belirleme sistemi değişiyor!

İLK SİNYAL GIDA KOMİTESİNDE VERİLMİŞTİ!

NTV’nin haberine göre, böylece tarafların ortak bir zam oranında uzlaşması sağlanacak. Söz konusu adım için geçtiğimiz aylarda yapılan Gıda Komitesi'nde ilk sinyal verilmişti. Toplantının ardından yapılan açıklamada, ekmek gibi bazı temel gıda ürünlerine ilişkin mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesinde daha etkin bir modele geçilmesi amacıyla çalışma yapılacağı ifade edilmişti.

KARARLAR SALT ÇOĞUNLUKLA ALINACAK!

Bu kapsamda ilk adım atılırken 11. Yargı Paketi'nde yer alan düzenlemeye göre, bakanlığın olumsuz görüş verdiği fiyat tarifeleri, 15 gün içerisinde Uzlaşma Komisyonu'na devredilecek. Uzlaşma Komisyonu mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcilerinden oluşacak. Komisyon kararları salt çoğunlukla alacak.

YETKİ TİCARET BAKANLIĞI’NDA OLACAK!

Teklif Genel Kurul'da kabul edilirse Ticaret Bakanlığı'na fiyat tarifelerinin belirlenmesine ilişkin yönetmelik yapma yetkisi de verilecek. Komisyon fiyat değerlendirmesini ise mevcut maliyetler ve ortalama kar marjları ile Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon hedeflerini dikkate alarak yapacak.