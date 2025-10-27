Ekmek ve temel gıdada fiyat belirleme sistemi değişiyor!

Gıda Komitesi, ekmek gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesinde yeni bir modelin hayata geçirilmesi için çalışma başlattı. Toplantıda, tüketicilerin fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmesi için kısa vadeli tedbirlerin de gündeme alındığı bildirildi.

ŞİMŞEK BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile bakan yardımcıları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, önceki kararların uygulanma aşamaları değerlendirildi ve ana gündem maddesi olan temel gıda fiyatları ile arz–talep dengesi ele alındı.

EKMEK VE TEMEL GIDALARDA YENİ TARİFE MODELİ

Komite, ekmek başta olmak üzere bazı temel gıda ürünlerine ilişkin mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesinde yeni bir modele geçilmesi yönünde görüş birliğine vardı.

Bu kapsamda ilgili mevzuatın gözden geçirilerek daha etkin bir fiyat belirleme sisteminin oluşturulması için çalışmaların tamamlanmasına karar verildi.

Açıklamada, “Tüketicilerin fiyat hareketlerinden en az düzeyde etkilenmesi için kısa vadeli önlemler değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

ARZ GÜVENLİĞİ VE ÜRETİCİ DESTEKLERİ ÖNE ÇIKTI

Toplantıda ayrıca örtü altı üretim ve tarımsal sulama yatırımları dâhil olmak üzere sürdürülebilir üretimin desteklenmesi kararı alındı.

Orta vadeli dönemde üreticilere yönelik teşviklerin artırılarak devam edeceği bildirildi.

GIDA FİYATLARINDA İSTİKRAR HEDEFİ

Komite, enflasyon hedeflerinden taviz verilmeden gıda fiyatlarında istikrarın sağlanması ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi yönünde politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Ayrıca, temel gıda ürünlerindeki fiyat istikrarını olumsuz etkileyebilecek unsurların kök nedenlerinin analiz edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun “Erken Uyarı Sistemi” ile güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Komite, üreticiyi ve tüketiciyi koruyacak şekilde fiyat istikrarını destekleyen bütüncül tedbirlerin uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.