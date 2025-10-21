Erdoğan kabul etti o kabul etmiyor! Enflasyonu hiç hissetmiyormuş!

Yayınlanma:
Ülkede bir süredir devam eden ve iktidarın bile kabul ederek "Enflasyonla mücadele" paketi oluşturduğu ekonomik kriz derinleşirken, sokak röportajında bir kişinin sözleri hayrete düşürdü. Halk TV mikrofonuna konuşan bir kadın, "Enflasyon diye bir şey yok halkımız abartıyor" dedi.

Türkiye uzunca zamandır ekonomik olarak kötü zamanlar geçiriyor. İktidar, yaşanan krizi ilk başta "pandemi" ile açıklamaya çalıştıysa da krizin boyutu gizlenemez noktaya geldiğinde, Erdoğan eski bakanını göreve çağırdı. Mehmet Şimşek 2023'te geçtiği direksiyonda "mali disiplin" ile enflasyonu frenlemeye uğraşıyor. Yaklaşık iki yıldır "sıkı duruş" ile enflasyon oranı aşağı çekilmeye çalışılıyor. Erdoğan ise sık sık "Enflasyonla mücadelemiz başarılı bir biçimde sürüyor" açıklamaları yapıyor.

Ancak sokaktaki bir yurttaşa göre ülkede enflasyon yok abartanlar var. Halk TV'nin sokak röportajında mikrofon uzattığı bir kadın "Enflasyon yok" dedi.

"HALKIMIZ ABARTIYOR"

Kadın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben çok hissetmiyorum açıkçası. Enflasyon diye bir şey yok halkımız abartıyor gibi geliyor bana. Biliyorsunuz ülkemiz deprem yaşadı. Devlet bunların evlerini yaptı. Ne bileyim çok afetler, çok ekonomik kriz oldu. Kovid oldu. Bütün bunların altından kalkabildi ülkemiz. bunların altından kalkabildiğine göre ekonomik problem olması çok normal yani bence."

"KONFORA ALIŞTILAR"

Diğer ülkelerde de ekonomik sorunlar olduğunu savunan kadın ülkenin içerisinde bulunduğu durumun nedeni olarak "insanların konforlu yaşam isteği"ni gösterdi:

"Burada bizim insanımızın yapması gereken daha ekonomik davranacak. Yani insanlar birden bire çok açıldılar öyle söyleyeyim. Konfora alıştılar. Konforu herkes yaşamak istiyor, herkes dışarılarda yemek istiyor, gezmek istiyor."

"HERKES GEZECEK DİYE BİR ŞEY YOK"

Muhabirin "Doğal bir hak değil mi efendim?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Doğal bir hak, insanın parası varsa olur ekonomisi uygunsa olur. Herkes yani doğal hak deyip de herkes dış ülkeyi gezecek ne bileyim herkes kafeye gidecek diye bir kural yok. Bu insanların biraz ekonomi yapması lazım. Ayağını yorganına göre uzatması lazım. Böyle olursa hiç bir problem olmaz"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

