Bu reklamı artık TV’de kimse izleyemeyecek çünkü yasaklandı ama YouTube’da rekor kırıyor!

Yayınlanma:
Büyük bir otomobil üreticisinin çektiği ve normalde oldukça keyifli olan bir reklam filmi, yetkili merciler tarafından yayınlanmaya uygun bulunmaması nedeniyle farklı bir boyut kazandı.

Günümüzde yaygın olarak kabul edildiği üzere, kamuoyu söylemi giderek daha katı siyasi ve sosyal hassasiyetlerle şekillenmekte ve bu hassasiyetler günlük yaşamın her alanına yayılmaktadır. Otomotiv dünyası da bu durumdan muaf olamazdı; bu durum en belirgin şekilde Avustralya'da yayınlanan bir Toyota reklamında kendini göstermiştir.

toyota-gr-yaris.jpg

Özellikle, Japon şirketi, 90'ların JDM otomobillerinin altın çağını selamlayan, dinamik performansa sahip patlayıcı bir model olan GR Yaris'i tanıtmak için dinamik bir reklam filmi oluşturmaya karar verdi . Videoda, otomobil izole bir ortamda hareket ediyor, sürücü ralli kaskı ve yarış tulumu giyiyor ve bir fast food restoranında durup hamburger ve milkshake sipariş ediyor.

Siparişi hazırlarken, sürücü GR Yaris'in toprak yollardaki yeteneklerini kapsamlı bir şekilde sergiliyor, ardından yemeğini almak için geri dönüyor ve sahneyi muhteşem bir araba atlayışıyla sonlandırıyor.

toyota-gr-yaris-banned-australia-2-2048x1152.webp

Reklam, aksiyonun bir liman bölgesine taşınmasıyla devam ediyor; ıslak asfalt, ardı ardına yapılan kaymalar için bir zemin oluştururken, GR-Four dört tekerlekten çekiş sistemi ön plana çıkıyor. Ardından araç iki tekerlek üzerinde hareket ettiği kısa bir gösteri geliyor ve reklam, GR'nin bir GR86 ve bir GR Corolla'nın yanında muhteşem bir şekilde durmasından hemen önce sona eriyor .

Avustralya yetkilileri, reklamın ülkenin Karayolu Trafik Kanunu'na açıkça aykırı uygulamaları teşvik ettiği gerekçesiyle kamu güvenliğine zararlı olduğuna karar verdi . Karara göre, bu tür eylemler kamuya açık yollarda gerçekleştirilseydi, yüksek para cezaları ve hapis cezaları gerektirirdi; bu nedenle televizyon kanalları aracılığıyla teşvik edilemezler.

toyota-gr-yaris-2-0.jpg

Toyota ise çekimlerin tamamen kontrollü ve profesyonel bir ortamda, deneyimli sürücülerin katılımıyla gerçekleştiğini belirterek, reklamın amacının yalnızca modelin teknik özelliklerini vurgulamak olduğunu ve tehlikeli sürüş davranışlarını teşvik etmek olmadığını vurguladı .

Şirketin açıklamalarına rağmen, reklamı yayınlayan televizyon kanalları yayını durdurmak zorunda kaldı ve reklam artık Avustralya televizyonlarında yayınlanmıyor. Ancak video, Toyota'nın resmi YouTube hesabında hala mevcut.

Şunu da belirtmekte fayda var ki, bu Toyota'nın Avustralya yetkilileriyle yaşadığı ilk anlaşmazlık değil; 2021'de GR Yaris'in reklamları, tehlikeli sürüşü teşvik ettiği gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

