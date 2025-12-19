Alman otomobil sektöründe elektrikli mobiliteye yapılan yatırım ölümcül oldu!

Huber Automotive AG bunun yakın tarihli bir örneği. Eylül ayında iflas başvurusunda bulunan şirket, yatırımcı bulamadı. Baden-Württemberg'in Mühlhausen kentinde bulunan şirket, 28 Şubat'ta kapılarını kapatıyor.

Şirket, elektrikli otomobil işine büyük yatırımlar yapmıştı. İflastan sonra, Huber Automotive için ilk başta hala umut vardı. Ekim ayında, 30'dan fazla çalışanı olan geliştirme departmanı Neura Robotics'e satıldı. Ancak, yatırımcı arayışının başarısızlıkla sonuçlanmasından yaklaşık 75 çalışan hala etkileniyor. Onlara altı aylık bir süreyle geçici iş bulma ajansına transfer seçeneği sunuluyor. Araç elektroniği konusunda uzmanlaşmış olan Huber Automotive, elektrikli araçlar için donanım ve yazılım geliştirme hizmetleri ile kontrol üniteleri, batarya yönetim sistemleri ve enerji depolama sistemlerinin seri üretimini sunmaktadır.

Şirket 2023/2024 mali yılında gelirlerinde yaklaşık yüzde 58'lik bir düşüş yaşadı. Alacaklılar alacaklarının bir kısmından vazgeçti ancak bu, iflası önlemek için yeterli olmadı.